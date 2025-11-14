logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Gefährlicher Trend:Warum Lachgas für Kinder bald verboten wird
Lachgas klingt zwar zum Lachen, ist es aber überhaupt nicht. Denn Vorsicht: Es kann der Gesundheit stark schaden! Deshalb hat der Bundestag jetzt ein neues Gesetz beschlossen.
Einige Jugendliche atmen Lachgas ein
Quelle: imago images | FUNKE Foto Services / Ralf Rottmann
Eigentlich gibt es Lachgas in kleinen Metall-Kapseln, um damit zum Beispiel Sahne aufzuschäumen. Seit einiger Zeit wird Lachgas aber auch als Droge verwendet. Besonders Jugendliche machen bei dem Trend mit. Sie atmen Lachgas ein, weil man sich kurzzeitig glücklich fühlen kann. Das kann aber gefährliche Folgen haben! Deshalb gibt es bald strengere Regeln: Kinder und Jugendliche dürfen Lachgas nicht mehr kaufen oder besitzen.
Warum ist Lachgas gefährlich?
Wird reines Lachgas eingeatmet, verdrängt das Gas den Sauerstoff in der Lunge. Das Gehirn bekommt dann zu wenig Sauerstoff – und kann dadurch geschädigt werden. Wer das öfter macht, kann sogar Nervenschäden bekommen und zum Beispiel seine Finger nicht mehr richtig bewegen.
Noch ein Risiko: Das Gas ist superkalt, wenn es aus der Kapsel kommt. Wer direkt daran zieht, kann festfrieren – an den Lippen oder Fingern! Mehr darüber, wieso ihr vom Lachgas auf jeden Fall die Finger lassen solltet, seht ihr im Video:
Weitere interessante Fakten zu Lachgas:
