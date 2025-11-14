Eigentlich gibt es Lachgas in kleinen Metall-Kapseln, um damit zum Beispiel Sahne aufzuschäumen. Seit einiger Zeit wird Lachgas aber auch als Droge verwendet. Besonders Jugendliche machen bei dem Trend mit. Sie atmen Lachgas ein, weil man sich kurzzeitig glücklich fühlen kann. Das kann aber gefährliche Folgen haben! Deshalb gibt es bald strengere Regeln: Kinder und Jugendliche dürfen Lachgas nicht mehr kaufen oder besitzen.