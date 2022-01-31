Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele wird von einem Sportler oder einer Sportlerin des Gastgeberlandes der olympische Eid gesprochen, stellvertretend für alle Athleten. Ein wichtiger Satz mit dem die Sportler versprechen, kein Doping zu nutzen und fair gegeneinander zu kämpfen.



"Im Namen aller Athleten verspreche ich, dass wir an den Olympischen Spielen teilnehmen und die Regeln zu respektieren und einzuhalten, im Geiste des Fairplay, der Inklusion und der Gleichberechtigung. Gemeinsam stehen wir solidarisch und verpflichten uns zu einem Sport ohne Doping, ohne Betrug, ohne jegliche Form von Diskriminierung. Wir tun dies für die Ehre unserer Teams, in Respekt vor den Grundprinzipien des olympischen Geistes und um die Welt durch Sport zu einem besseren Ort zu machen.“