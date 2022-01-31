  3. Suche

Was sind die Olympischen Spiele?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Bei den Olympischen Spielen treten Sportler und Sportlerinnen aus aller Welt an. Die Spiele zählen zu den größten Sportveranstaltungen der Welt.

Mary Mina, die eine Hohepriesterin spielt, entzündet eine Fackel während der offiziellen Zeremonie zur Entzündung der Flamme für die Olympischen Spiele in Paris Griechenland,16.04.2024.

Hier wird die Fackel für die Olympischen Spiele 2024 in Paris entzündet.

Alle zwei Jahre finden Olympische Spiele statt. Es wechseln sich immer Olympische Winterspiele und Olympische Sommerspiele ab. Einige Zeit bevor die Spiele starten, gibt es eine besondere Tradition: Die Flamme für das Olympische Feuer wird in Griechenland entzündet und dann von Fackelträgerinnen und Fackelträgern an den Ort gebracht, wo die Olympischen Spiele stattfinden.

Grafik: Geschichte der Olympischen Spiele

Die Geschichte der Olympischen Spiele - einfach erklärt im Video.

26.07.2024 | 1:23 min

Dieser Artikel wurde zuerst am 4.7.2024 veröffentlicht.

