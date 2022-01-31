Die Olympischen Spiele sind nach der alten griechischen Ortschaft Olympia benannt. In der Zeit zwischen 776 vor Christus und 393 nach Christus gab es dort alle vier Jahre Sportwettkämpfe. Sie fanden nicht häufiger statt, weil die Athleten von weit her anreisen mussten. Damals gab es ja noch keine Flugzeuge oder Autos.



Die Spiele mit den Sportarten Laufen, Springen, Werfen und Kämpfen sollten Zeus, den höchsten Gott der Griechen, ehren. Es durften nur Männer teilnehmen, Frauen durften nicht einmal zuschauen. Die Sieger wurden am Ende der sechstägigen Spiele mit einem Kranz aus Zweigen des Olivenbaums geehrt. Damals hießen die Sieger der Olympischen Spiele auch "Olympioniken". Heute kann man alle Olympiateilnehmer so nennen.



Der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen hieß im alten Griechenland Olympiade. Eine Olympiade dauerte immer 49 oder 50 Monde, also rund vier Jahre. Viele Menschen sagen heute Olympiade, wenn sie eigentlich die Olympischen Spiele meinen.