logo! - die Kindernachrichten des ZDF
So sind sie entstanden:Die Olympischen Spiele
Bei den Olympischen Spielen treten Sportler und Sportlerinnen aus aller Welt an. Die Spiele zählen zu den größten Sportveranstaltungen der Welt.
Alle zwei Jahre finden Olympische Spiele statt. Es wechseln sich immer Olympische Winterspiele und Olympische Sommerspiele ab. Einige Zeit bevor die Spiele starten, gibt es eine besondere Tradition: Die Flamme für das Olympische Feuer wird in Griechenland entzündet und dann von Fackelträgerinnen und Fackelträgern an den Ort gebracht, wo die Olympischen Spiele stattfinden.
Dieser Artikel wurde zuerst am 4.7.2024 veröffentlicht.