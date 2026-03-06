  3. Suche

Paralympische Winterspiele 2026 - das müsst ihr wissen!

Riesen Sportfest:Die Paralympischen Winterspiele 2026

Ein großes Sportevent findet in Italien statt. Aber Stopp, Olympia war doch gerade erst? Stimmt - aber jetzt folgen die Paralympischen Spiele. Hier gibt es die wichtigsten Infos.

Die Paralympischen Spiele sind Olympische Spiele für Menschen mit Behinderung. Vom 6. bis 15. März finden die Spiele in Mailand und dem Skiort Cortina d'Ampezzo im Norden Italiens statt.

Paralympic

Ganz viele Sportlerinnen und Sportler reisen für die Paralympics nach Italien, um dort an den Wettkämpfen teilzunehmen.

Quelle: Collage: Imago, dpa

Welche Sportarten gibt es?

Mehr als 660 Athletinnen und Athleten aus etwa 50 Nationen treten in sechs verschiedenen Sportarten an: Para-Ski Alpin, Para-Snowboard, Para-Skilanglauf, Para-Biathlon, Para-Eishockey und Rollstuhlcurling.

Para-Ski-Alpin: Sportart bei den Paralympics 2026
Para-Snowboard: Sportart bei den Paralympics 2026
Para-Skilanglauf: Sportart bei den Paralympics 2018
Para-Biathlon-Linn-Kazmeier
Para-Eishockey Alex Enderle
Rollstuhlcurling Melchior und Meissner

Para-Ski Alpin

Beim Para-Ski Alpin gibt es drei Gruppen: stehende, sitzende und sehbehinderte Skifahrerinnen und Skifahrer. Weil die Behinderungen so unterschiedlich sind, läuft die Zeit verschieden schnell.

Quelle: imago images | GEPA Pictures / Kofler, Wolfgang

Das wisst ihr bestimmt noch nicht über die Paralympics 2026

So könnt ihr die Spiele verfolgen!

Vom 6. bis zum 10. März kann man die Spiele im ZDF gucken. Vom 11. bis zum 15. März kann man dann die Wettkämpfe bei der ARD schauen. Auch bei logo! halten wir euch auf dem Laufenden.

Dieser Text wurde von Ruth und Ria geschrieben.

Über dieses Thema berichtet logo! in der Sendung vom 06.03.2026.

