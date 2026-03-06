Paralympische Winterspiele 2026 - das müsst ihr wissen!

Ein großes Sportevent findet in Italien statt. Aber Stopp, Olympia war doch gerade erst? Stimmt - aber jetzt folgen die Paralympischen Spiele. Hier gibt es die wichtigsten Infos.

Die Paralympischen Spiele sind Olympische Spiele für Menschen mit Behinderung. Vom 6. bis 15. März finden die Spiele in Mailand und dem Skiort Cortina d'Ampezzo im Norden Italiens statt.

Ganz viele Sportlerinnen und Sportler reisen für die Paralympics nach Italien, um dort an den Wettkämpfen teilzunehmen. Quelle: Collage: Imago, dpa

Welche Sportarten gibt es?

Mehr als 660 Athletinnen und Athleten aus etwa 50 Nationen treten in sechs verschiedenen Sportarten an: Para-Ski Alpin, Para-Snowboard, Para-Skilanglauf, Para-Biathlon, Para-Eishockey und Rollstuhlcurling.

Para-Ski Alpin Beim Para-Ski Alpin gibt es drei Gruppen: stehende, sitzende und sehbehinderte Skifahrerinnen und Skifahrer. Weil die Behinderungen so unterschiedlich sind, läuft die Zeit verschieden schnell. Quelle: imago images | GEPA Pictures / Kofler, Wolfgang

Das wisst ihr bestimmt noch nicht über die Paralympics 2026

🎭 An welchem besonderen Ort werden die Spiele eröffnet? Die Spiele werden vor einer historischen Kulisse eröffnet. Die Zeremonie findet in der Arena in Verona statt. Das ist ein römisches Amphitheater, also ein Stadion, das von den alten Römern gebaut wurde! Dort werden nicht nur die internationalen Teams empfangen, sondern auch italienische Künstlerinnen und Künstler treten dabei auf und zeigen die Kultur Italiens. 🐿️ Was für ein Tier ist das Maskottchen? Das Maskottchen der Paralympics 2026 ist ein Hermelin und es heißt Milo. Man sagt zum Hermelin auch "großes Wiesel". Milo hat nur eine Pfote und hat deshalb gelernt, auf einer Pfote und auf seinem Schwanz zu laufen. 🤔 Wie alt ist die jüngste deutsche Teilnehmerin? Die jüngste Teilnehmerin der Paralympics ist dieses Jahr die 17-jährige Maya Fügenschuh. Sie ist sehbehindert und tritt im Para Ski Alpin an. Auf der Piste wird sie von der früheren Olympiateilnehmerin Johanna Holzmann begleitet. Das hilft ihr, trotz ihres geringen Sehvermögens sicher die Piste hinunter zu kommen. Der jüngste männliche Teilnehmer ist Jano Bußmann. Er wird während der Spiele 19 Jahre alt und tritt im Para-Eishockey an. 👨‍🦳 Wie alt ist der älteste deutsche Teilnehmer? Jörg Wedde ist mit 60 Jahren der älteste männliche Sportler im Kader und er tritt im Para-Eishockey an. Die älteste weibliche Sportlerin ist Andrea Eskau mit 54 Jahren. Sie macht Para-Biathlon und Para-Langlauf.

So könnt ihr die Spiele verfolgen!

Vom 6. bis zum 10. März kann man die Spiele im ZDF gucken. Vom 11. bis zum 15. März kann man dann die Wettkämpfe bei der ARD schauen. Auch bei logo! halten wir euch auf dem Laufenden.

Dieser Text wurde von Ruth und Ria geschrieben.