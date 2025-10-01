  3. Suche
Schulessen: Das sind die BesserEsser Kids

Neue Serie im KiKA: Das sind die BesserEsser Kids

BesserEsserKids

Im KiKA startet eine neue Serie - die "BesserEsser Kids". Zusammen mit einem Profikoch wollen Schülerinnen und Schüler ihr Schulessen pimpen.

Wie ist das Schulessen bei euch? Schmeckt das richtig gut oder eher nicht so? Kommentiert ganz unten!

  • Henri@@@
    Bei uns ist alles richtig richtig gut meistens gibt es wraps .Zu Mittag immer was anderes.
  • Fiona
    Einige Sachen sind lecker aber einige auch nicht. Z.B. Schmecken die Gnocchi’s wie Gummi aber der Kaiserschmarn ist super lecker.
  • Anni
    Unser Essen ist mal so mal so. Die Kartoffeln sind meist nicht gut durchgekocht und die "Pfannkuchen" schmecken pappig. Aber die Bolognese ist lecker 😋 Einmal hatte ich eine Schnecke in meinem Salat und leider sind regelmäßig Haare im Essen. Aber naja es geht😅
  • Melina819
    In der mensa ist nur Pommes 🍟