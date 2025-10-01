Neue Serie im KiKA: Das sind die BesserEsser Kids

logo! :Das sind die BesserEsser Kids
2:21 min
Im KiKA startet eine neue Serie - die "BesserEsser Kids". Zusammen mit einem Profikoch wollen Schülerinnen und Schüler ihr Schulessen pimpen.
Bei uns ist alles richtig richtig gut meistens gibt es wraps .Zu Mittag immer was anderes.
Einige Sachen sind lecker aber einige auch nicht. Z.B. Schmecken die Gnocchi’s wie Gummi aber der Kaiserschmarn ist super lecker.
Unser Essen ist mal so mal so. Die Kartoffeln sind meist nicht gut durchgekocht und die "Pfannkuchen" schmecken pappig. Aber die Bolognese ist lecker 😋 Einmal hatte ich eine Schnecke in meinem Salat und leider sind regelmäßig Haare im Essen. Aber naja es geht😅
In der mensa ist nur Pommes 🍟