logo!: Kleiner schwedischer Fußballverein kickt sich hoch
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Ganz nach oben gekickt
:
Schwedischer Dorfklub wird Fußballmeister
22.10.2025 | 13:57
Sie haben es geschafft: Dieses kleine Fischerdorf hat die schwedische Fußballmeisterschaft gewonnen.
Liveticker!
:
So läuft's in der Bundesliga
Verfolgt die Fußballspiele der Männer im Liveticker.
logo!
:
Verrücktes Wissen über Frauenfußball
Verbote, geringe Gehälter und was Kaffeetassen damit zu tun haben!
logo!
:
Er ist der Bundestrainer der Frauen!
Warum er sich mit Gewinnen auskennt.
