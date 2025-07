logo!: Verrücktes Wissen über Frauenfußball

In den USA gilt Fußball vielerorts nicht als Männer-, sondern als Frauensport. Fußball wird an den Schulen oft als klare Frauensportart gefördert. Das liegt auch an den vielen Erfolgen des US-Frauenteams: Viermal wurden sie Weltmeister.



Auch interessant: Die Länder Taiwan und Thailand haben bereits an der Frauenfußball-Weltmeisterschaft teilgenommen, am Turnier der Männer bisher noch nicht.