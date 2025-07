logo!: Gleiche Prämien für Fußball-Nationalteams?!

Kurz gesagt - das erfahrt ihr hier: Im Profi-Fußball werden Frauen und Männer sehr unterschiedlich bezahlt .

. Viele finden das unfair .

. Es gibt aber auch Argumente gegen eine gleiche Bezahlung.

Deutschlands Alexandra Popp (l-r), Lena Sophie Oberdorf, Torhüterin Ann-Katrin Berger und Kathrin Hendrich nach dem knapp verlorenen EM-Finale 2022. Quelle: dpa

Unfair?!

Stellt euch vor: Ihr bekommt fünf Euro für "einmal den Geschirrspüler ausräumen". Coole Sache - das ist ja ziemlich viel Geld! Aaaber dann stellt ihr fest: Moment mal, mein Bruder bekommt 30 Euro - für genau die gleiche Aufgabe! Unfair, oder?

So ähnlich ist es beim Fußball: Da gibt's nämlich Geld für die Spielerinnen und Spieler - aber eben nicht gleich viel: Würden die deutschen DFB-Spielerinnen beispielsweise die Europameisterschaft dieses Jahr gewinnen, würde jede Spielerin 120.000 Euro als Prämie bekommen - das ist immerhin doppelt so viel wie bei der EM 2022. Damals hätte jede Spielerin nur 60.000 Euro bekommen. Trotzdem: Das Preisgeld für die deutschen Fußball-Männer ist deutlich höher! Wenn die Nationalmannschaft der Männer bei der EM 2024 Europameister geworden wäre, hätte jeder Spieler 400.000 Euro gekriegt. Diese ungleiche Bezahlung finden viele unfair.

Dafür oder dagegen?

Olaf Scholz mit Vertreterinnen und Vertretern des DFB. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Kritiker und Kritikerinnen sagen, dass bei den Spielen der Männer-Nationalmannschaft viel mehr Menschen zuschauen und viel mehr Geld eingenommen wird. Deshalb sei es gerecht, dass die Männer auch mehr Geld bekommen.

und viel mehr Geld eingenommen wird. Deshalb sei es gerecht, dass die Männer auch mehr Geld bekommen. Aber: Viele Menschen sagen, dass sich nur deshalb weniger Menschen für Frauenfußball interessieren würden, weil er nicht so stark beworben werde (zum Beispiel seltener im Fernsehen gezeigt wird).

werde (zum Beispiel seltener im Fernsehen gezeigt wird). Außerdem leisten Frauen auf dem Fußballplatz das Gleiche wie Männer, deshalb sollten sie auch gleich bezahlt werden. Das sieht auch der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz so und schrieb bereits während der letzten Fußball-EM der Frauen 2022 in einem Sozialen Netzwerk:

"Wir haben 2022. Frauen und Männer sollten gleich bezahlt werden. Das gilt auch für den Sport, besonders für Nationalmannschaften." „ Olaf Scholz