Werbung von Beauty-Eingriffen:Warum Vorher-Nachher-Bilder tabu sind!
Schönheitsbehandlungen dürfen nicht mehr mit Vorher-Nachher-Bildern beworben werden - egal ob mit oder ohne OP. Warum das ein Gericht entschieden hat? Erfahrt ihr hier!
Machen euch Beauty-Trends Druck? Schreibts unten in die Kommentare!
- Ich bin es
Nö
- Yay
Eigentlich machen mur solche Beauty Trends keinen Druck. Ich bekomme die meistens auch gar nicht mit
- Lippgloslover
Ich benutze zwar schminke aber Lippen auf spritzen geht einfach zu weit
- Mary
Ich würde es persönlich nicht machen aber jeder soll GANZ SELBST entscheiden