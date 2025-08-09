  3. Suche

Werbeverbot: Wieso Vergleichsbilder von Beauty-OPs tabu sind

Werbung von Beauty-Eingriffen:Warum Vorher-Nachher-Bilder tabu sind!

Schönheitsbehandlungen dürfen nicht mehr mit Vorher-Nachher-Bildern beworben werden - egal ob mit oder ohne OP. Warum das ein Gericht entschieden hat? Erfahrt ihr hier!

Auf blauem Hintergrund steht eine Frau, davor steht ein Stoppschild mit einer Hand und der Text: Vorher-Nachher-Fotos? Darum sind sie verboten!

Wie das Gericht sein Urteil begründet und wovor euch das Verbot schützen soll? Das seht ihr im Video!

09.08.2025 | 1:05 min

Machen euch Beauty-Trends Druck? Schreibts unten in die Kommentare!

Kommentare

  • Ich bin es
  • Yay
    Eigentlich machen mur solche Beauty Trends keinen Druck. Ich bekomme die meistens auch gar nicht mit
  • Lippgloslover
    Ich benutze zwar schminke aber Lippen auf spritzen geht einfach zu weit
  • Mary
    Ich würde es persönlich nicht machen aber jeder soll GANZ SELBST entscheiden 