logo!: Deutschlandticket wird teurer

Bald 5 Euro mehr im Monat:Deutschlandticket wird teurer
Mit einer Fahrkarte durch ganz Deutschland, das geht mit dem Deutschlandticket! Aber bald wird es teurer. Warum das so ist, erfahrt ihr hier.
Einige von euch kennen bestimmt das Deutschlandticket, vielleicht habt ihr es selbst, oder eure Eltern nutzen es. Damit kann man in ganz Deutschland Busse und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs benutzen. Im Moment kostet das Ticket 58 Euro im Monat. Ab Januar 2026 wird es aber teurer: Dann kostet es 63 Euro, also 5 Euro mehr.
Ab 2026 wird das Deutschlandticket teurer.
Quelle: ddp/ SVEN SIMON / Hörmann, Frank / ZDF
Aber warum?
Eigentlich war geplant, dass das Ticket günstig bleibt, damit weniger Menschen mit dem Auto fahren und stattdessen den Bus oder die Bahn nehmen. Doch Fachleute sowie Politikerinnen und Politiker haben entschieden: Der Preis muss steigen, damit genug Geld für Bus und Bahn zusammenkommt. In Zukunft soll er jedes Jahr neu festgelegt werden.
Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.