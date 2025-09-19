logo!: Deutschlandticket wird teurer

Aber warum?

Eigentlich war geplant, dass das Ticket günstig bleibt, damit weniger Menschen mit dem Auto fahren und stattdessen den Bus oder die Bahn nehmen. Doch Fachleute sowie Politikerinnen und Politiker haben entschieden: Der Preis muss steigen, damit genug Geld für Bus und Bahn zusammenkommt. In Zukunft soll er jedes Jahr neu festgelegt werden.