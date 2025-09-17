logo!: Stärkere Angriffe in Gaza-Stadt

Israel hat einen großen Angriff auf Gaza-Stadt gestartet. Viele Menschen versuchen zu fliehen, doch es gibt kaum sichere Orte. So ist die Lage im Moment.

Seit die palästinensische Terrorgruppe Hamas am 7. Oktober 2023 Israel angegriffen hat, schlägt Israel zurück. Seitdem herrscht im Gazastreifen Krieg. Jetzt hat die israelische Armee ihre Angriffe in Gaza-Stadt noch einmal verstärkt. Dort leben sehr viele Menschen.

Viele Hunderttausende sind schon geflohen oder versuchen gerade zu fliehen. Doch es gibt kaum sichere Orte. Außerdem kostet die Flucht viel Geld, weil die Menschen oft Autos oder Lastwagen mieten müssen, um ihre Familien und Sachen zu transportieren. Viele in Gaza-Stadt können sich das nicht leisten oder wollen ihr Zuhause nicht verlassen.

Viele Länder finden es nicht gut, dass Israel Gaza-Stadt nun stärker angreift. Quelle: ABACAPRESS/ddp images/Ramez Habboub/EPA/ABIR SULTAN

Israel will Hamas besiegen

Doch es leben auch viele Menschen, die nicht zur Terrorgruppe gehören, in Gaza. Für sie ist die Lage sehr schwierig: Häuser sind zerstört, viele haben weder Wasser noch Strom und Medikamente fehlen.

Kritik an stärkeren Angriffen

Viele Experten und Expertinnen sowie Politiker und Politikerinnen warnen, dass vor allem Menschen leiden, die nichts mit dem Krieg zu tun haben. Hilfsorganisationen sprechen von einer großen Katastrophe.