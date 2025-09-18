logo!: Sommer und Stau: Zusammengerechnet 13,5 Jahre Warten

13,5 Jahre! So lange stand Deutschland in den Sommerferien zusammengerechnet im Stau. Und ihr? Standet ihr auch im Stau? Schreibt es uns in die Kommentare!

Viele wollten in den Urlaub und landeten im Stau. Quelle: IMAGO / imagebroker, dpa/ Pia Bayer

In den letzten 12 Wochen hatten die 16 Bundesländer zu unterschiedlichen Zeiten ihre Sommerferien. In dieser Zeit waren wieder viele Menschen in Deutschland mit dem Auto unterwegs. Und das heißt: Stau! Der ADAC, der größte Autofahrer-Club in Deutschland, hat gezählt: mehr als 116.000 Staus auf deutschen Autobahnen. Zusammen waren die Staus fast 204.000 Kilometer lang - das ist so, als würde man fünfmal um die Erde fahren!

So entsteht ein Stau:

Manchmal entstehen Staus wie aus dem Nichts - warum? 23.12.2023 | 1:28 min

Weniger Staus, aber mehr Warten

Im Vergleich zu den letzten Jahren waren es etwas weniger Staus. Aber: Die Leute mussten trotzdem länger warten. Alle Staus zusammengenommen dauerten fast 13,5 Jahre.

Am schlimmsten war es am ersten August-Wochenende, als in Bayern und Baden-Württemberg die Ferien starteten. Da zählte der ADAC über 4.200 Staus mit fast 9.500 Kilometern Länge. Und noch etwas: Freitag war in den Ferien immer der vollste Reisetag.

Und jetzt seid ihr dran: Standet ihr diesen Sommer auch im Stau? Schreibt's uns unten in die Kommentare!