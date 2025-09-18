logo!: Warum in Frankreich so viele streiken

In Frankreich sind am Donnerstag Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie haben ihre Arbeit - zum Beispiel bei der Bahn, in Schulen und Fabriken - liegen lassen. Stattdessen haben sie gegen ihre Regierung protestiert, genauer gesagt gegen die Sparpläne ihrer Regierung. Frankreich hat nämlich ein großes Geldproblem und muss sparen. Doch wie gespart werden soll, das finden viele Menschen ungerecht.