logo!-Länderportrait: Lernt mehr über Frankreich!

Den Menschen in Frankreich geht es im Großen und Ganzen gut - sie leben ganz ähnlich wie die Menschen in Deutschland. Die Wirtschaft ist stark, es gibt gute Schulen und Krankenhäuser und es gibt viel Kultur und Kunst in Frankreich. Wie in Deutschland auch, gibt es aber auch Armut und Regionen mit Problemen - zum Beispiel die Vorstädte um die Hauptstadt Paris, man nennt sie "Banlieues".



In Frankreich gibt es wie in Deutschland eine Schulpflicht, alle Kinder müssen zur Schule gehen. Ab drei Jahren gehen die Kinder in den Kindergarten (École Maternelle) und danach in die Grundschule (École Élémentaire) mit fünf Klassenstufen. Danach geht es weiter in der Sekundarschule (Collège) und dem Gymnasium (Lycée). Am Ende können sie die Abschlussprüfungen, das sogenannte Baccalauréat machen (so wie bei uns das Abitur), um studieren zu können.