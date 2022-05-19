  3. Suche

Länderporträt: Lernt mehr über Italien!

Länderporträt:Lernt mehr über Italien!

Die Flagge von Italien ist grün-weiß-rot

Flagge von Italien

  • Kontinent: Europa
  • Einwohnerzahl: etwa 59 Millionen
  • Hauptstadt: Rom
  • Sprachen: Italienisch
  • Geld: Euro
  • Staatsoberhaupt: Präsident Sergio Mattarella
  • So grüßt man: Ciao!

Eine Karte von Italien mit Nachbarländern, dem Mittelmeer und der Haupstadt Rom und den Inseln Sardinien und Sizilien.

Italien ist eines der größeren Länder Europas. Es liegt in Südeuropa und ist so groß, dass Island fast dreimal in die Fläche Italiens passen würde.

Reise durch Italien

Das Kolloseum vor blauem Himel. Vor dem Kolloseu laufen Menschen.
Man sieht eine hügelige Landschaft in der Toskana mit Bäumen und Feldern.
Man sieht mehrere Pinocchio-Figuren.
Man sieht den schneebedeckten Mont Blanc vor blauem Himmel.
Man sieht eine Pizza, die gerade zubereitet wird.
Man sieht eine Opernsängerin in einem Kleid. nebn Ihr sitzt ein Opernsänger im Kostüm eines Malers. Vor ihm steht eine Staffelei.
Auf dem Bild ist der Schiefe Turm von Pisa zu sehen.
Ein Paar ist traditionell verkleidet und trägt auch traditionelle Masken.
Man sieht einen Strand, an dem zwei Menschen unter einem blauen Sonnenschirm liegen. Das Wasser ist türkis und der Himmel blau.
Aus dem Vulkan Etna steigt eine Rauchwolke aus.
Man sieht auf dem Bild altes Gebäude. Es ist Teil der Universität in Bologna.
Man sieht die Calle Varisco in Venedig.

Viiiele besondere Orte

In Italien gibt es 61 UNESCO Welterbestätten – kein anderes Land hat mehr. Welterbestätten sind besondere Orte oder Landschaften, die geschützt werden. Eine Stätte ist das Kolosseum in Rom.

Diesen Text hat Jana geschrieben. Er wurde zuerst am 20.3.2024 veröffentlicht.