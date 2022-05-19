Länderporträt: Lernt mehr über Italien!

In Italien leben etwa 59 Millionen Menschen. In der Europäischen Union leben nur in Deutschland und Frankreich mehr Menschen als in Italien. In Italien leben auch viele Menschen, die ursprünglich aus anderen Ländern kommen: Die meisten von ihnen sind aus Rumänien, Albanien und Marokko eingewandert. Es gibt aber auch viele Menschen mit italienischen Wurzeln, die in anderen Ländern leben.



Im 19. Jahrhundert entstanden in Italien berühmte Verbrechergruppen, die man heute Mafia nennt. Die italienischen Mafia-Gruppen begehen viele schlimme Verbrechen: Sie erpressen und töten Menschen oder verkaufen zum Beispiel Drogen. Aus diesem Grund arbeiten Polizisten und Polizistinnen aus vielen Ländern zusammen, um die Mitglieder der Mafia zu verhaften.



Die Kinder in Italien werden mit sechs Jahren eingeschult. Die Grundschule besuchen sie dann fünf Jahre und wechseln anschließend auf die Mittelschule, also so ähnlich wie in Deutschland. Was aber anders ist, sind die Noten: Die gehen nämlich nicht von 1 bis 6, sondern von 0 bis 10. Außerdem ist 10 die beste Note und 0 die schlechteste. Also einmal umgedreht zu den Noten in Deutschland. Und es gibt noch einen Unterschied: Die Sommerferien sind nämlich doppelt so lang wie in Deutschland. Ganze 12 Wochen, also drei Monate, haben die Kinder in Italien im Sommer frei!