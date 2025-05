Spanien liegt im Südwesten von Europa auf der iberischen Halbinsel. Es grenzt im Norden an Frankreich und im Westen an Portugal. Zu Spanien gehören unter anderem auch die kanarischen Inseln und die balearischen Inseln, zum Beispiel Mallorca. Insgesamt hat Spanien ungefähr 8.000 Kilometer Küste und grenzt an das Mittelmeer sowie den Atlantik. In Spanien gibt es auch viele Gebirge. Im Norden, in der Sierra Nevada, kann man sogar Skifahren! In der Mitte Spaniens liegt die Hauptstadt Madrid.