logo!: Deutsch-französische Freundschaft - So ist sie entstanden!

Im Freundschaftsvertrag geht es auch um Kinder und Jugendliche. Man dachte sich: Wenn deutsche und französische Kinder schon früh Freundschaft schließen, dann kommen sie auch später gut miteinander aus. Das gilt natürlich auch heute noch. Viele Schulen haben mittlerweile eine Partnerschule im anderen Land.



Deutsche und französische Schülerinnen und Schüler besuchen sich gegenseitig, gehen gemeinsam in die Schule und lernen sich kennen. Um miteinander reden zu können, lernen sie die jeweils andere Sprache: Deutsche lernen Französisch und Franzosen lernen Deutsch. Doch in Frankreich wollen immer weniger Schüler und Schülerinnen Deutsch lernen und auch in Deutschland entscheiden sich immer weniger für das Fach Französisch. Politiker und Politikerinnen beider Länder wollen das ändern und dafür sorgen, dass sich wieder mehr Schüler und Schülerinnen für die jeweils andere Sprache begeistern. Sie sind der Meinung, dass sich die Menschen besser verstehen, wenn sie sich miteinander unterhalten können.