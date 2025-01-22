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logo!: Deutsch-französische Freundschaft - So ist sie entstanden!

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Die deutsch-französische Freundschaft

Freunde zu haben, ist gut. Das dachten sich auch Deutsche und Franzosen. Jedes Jahr wird am 22. Januar der Tag der deutsch-französischen Freundschaft gefeiert. Denn am 22. Januar 1963 wurde damals ein Freundschaftsvertrag zwischen den Ländern beschlossen: der Élysée-Vertrag.

Deutsche und französische Fahne

Deutsche und französische Fahne

Quelle: reuters

So begann die Freundschaft

Lange Zeit waren die beiden Länder verfeindet. Sie kämpften sogar in Kriegen gegeneinander, wie zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945. In diesem Krieg haben deutsche Soldaten Frankreich angegriffen und in Teilen des Landes die Macht übernommen. Viele Franzosen wurden eingesperrt oder getötet.

Nach dem Krieg wollten die damaligen Regierungschefs der Bundesrepublik Deutschland und Frankreichs erreichen, dass es nie wieder so weit kommen darf. Deshalb unterschrieben Bundeskanzler Konrad Adenauer und Präsident Charles de Gaulle am 22. Januar 1963 den Élysée-Vertrag. Er heißt so, weil er im Élysée-Palast in Paris unterzeichnet wurde.

Das steht im Élysée-Vertrag

Eine besondere Freundschaft

Deutsch-französische Freundschaft - Grafik

logo! erklärt euch, was daran besonders ist.

22.01.2026 | 1:35 min