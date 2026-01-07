logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Für den Frieden:Die deutsch-französische Freundschaft
Seit 1963 besteht die deutsch-französische Freundschaft. Aber was heißt das eigentlich und warum ist diese Freundschaft so besonders? logo! erklärt es euch.
...Austausch, Urlaub, Ausflug - was habt ihr in Frankreich schon so alles erlebt? Schreibt es uns in die Kommentare:
91 Kommentar
- Camille la plus belle
Très bonne vidéo, merci a ma prof d'allemand !
- Diego
was geht yalla
- Mali
A la mais vreuuument la !! Oh mein Gott, wirklich da!!
- le ganbergeur au gingembre
j'ai litteralement adoré cette video elle m'a permis de comprembre cette langue qui m'est tres cher car mes parent sont allemand et il est imprtant pour moi de tout comprendre quad mes parent parle notamment au diner de famille il est tres dur pour moi d'ecouter et de parler avec eux car je ne comprend pas tout grace a cette video j'ai pu apprendre l'allemand eniterement et je sus au lycée chate