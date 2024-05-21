logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Länderporträt:Lernt mehr über Belgien!
Belgien ist ein kleines Land mit verschiedneen Sprachen, spannenden Städte und berühmter Leckereien wie Pommes und Waffeln. Was es sonst noch zu wissen gibt, erfhart ihr hier.
Kontinent: Europa
Einwohnerzahl: 11,7 Millionen
Hauptstadt: Brüssel (1,2 Millionen Menschen)
Sprachen: Französisch, Deutsch, Niederländisch
Geld: Euro
Staatsoberhaupt: Philippe, König der Belgier
So grüßt man: Hoi
Reise durch Belgien
Diesen Text hat Maxx geschrieben.
