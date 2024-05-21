  3. Suche

Länderporträt:Lernt mehr über Belgien!

Belgien ist ein kleines Land mit verschiedneen Sprachen, spannenden Städte und berühmter Leckereien wie Pommes und Waffeln. Was es sonst noch zu wissen gibt, erfhart ihr hier.

Flagge von Belgien mit drei Balken nebeneinander: schwarz, gelb, rot

So sieht die Flagge von Belgien aus

Kontinent: Europa
Einwohnerzahl: 11,7 Millionen
Hauptstadt: Brüssel (1,2 Millionen Menschen)
Sprachen: Französisch, Deutsch, Niederländisch
Geld: Euro
Staatsoberhaupt: Philippe, König der Belgier
So grüßt man: Hoi

Eine Karte von Belgien mit der Hauptstadt Brüssel, dem höchsten Berg Botrange und den angrenzenden Ländern.

Belgien liegt im Westen Deutschlands und Europas. Es ist etwa so groß wie das Bundesland Brandenburg.

Reise durch Belgien

Tim, von Tim und Struppi sitzt auf deinem Sessel inmitten der Comic-Hefte
Zwei Tüten mit echten belgischen Pommes vor einer großen Blumenwiese
Belgien
Eine Figur steht auf einem Sockel und pinkelt in einen Brunnen
Ein Haus mit vielen Europäischen Flaggen davor
Belgische Waffeln auf einem Stapel mit Schokolade und Früchten
Die Königsfamilie schreitet über eine Treppe
Rohren und Metallkugeln steht in Belgien
Rennradfahrerinnen fahren auf einer Tour durch die Wallonie
Zwei Saxofone in einer Band

Belgien, das Land der Comics!

Der belgische Zeichner Hergé hat sich die Geschichte von Tim und Struppi 1929 ausgedacht. In Belgien gibt es mehr Comic-Künstler pro Quadratkilometer als in jedem anderen Land.

