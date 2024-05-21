In Belgien leben etwa 11,7 Millionen Menschen. Zum Vergleich: In Deutschland leben etwa achtmal so viele. In Belgien werden drei Sprachen gesprochen: Die Volksgruppe der Flamen im Norden spricht Niederländisch, die Wallonen im Süden sprechen Französisch und im Osten sprechen viele Menschen Deutsch. Deshalb gibt es von der belgischen Nationalhymne auch drei verschiedene Fassungen: eine niederländische, eine französische und eine deutsche.



Auch in Belgien gibt es die Grundschule, allerdings dauert sie sechs Jahre. Aber es gibt keine Schulpflicht wie in Deutschland, sondern eine Lernpflicht. Das bedeutet: alle Kinder zwischen 5 und 18 Jahren müssen in einer Schule oder Zuhause unterrichtet werden. Das bedeutet aber nicht, dass man Zuhause bleiben und sich mit seinen Freunden treffen kann. Es wird streng kontrolliert, dass die Kinder den Stoff lernen, der auch in der Schule dran kommt.