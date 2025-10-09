logo!: Mehr Menschen in Hungersnot

Von 2023 auf 2024 hat sich die Anzahl der hungernden Menschen auf der ganzen Welt verdoppelt. Das ist das Ergebnis des heute vorgestellten Welthunger-Index. Der Welthunger-Index ist ein Messwert. Die Organisation Welthungerhilfe nutzt ihn, um zu prüfen, wie gut Menschen in unterschiedlichen Ländern mit Lebensmitteln versorgt sind. So wird zum Beispiel geschaut, wie gut die Bevölkerung eines Landes ernährt ist.