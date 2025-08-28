logo!: Krieg im Sudan

In der Stadt Al Faschir im Sudan essen viele Familien Blätter, Wurzeln oder Tierfutter, um irgendwie zu überleben. Denn die Stadt wird von Kämpfern belagert, so dass keine Hilfslieferungen dort reinkommen können. Deshalb leiden dort viele Menschen unter Hunger. Etwa 6.000 Kinder sind sogar schon krank, weil sie einfach viel zu wenig zu Essen haben.