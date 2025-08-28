logo!: Krieg im Sudan

In der Stadt Al Faschir im Sudan essen viele Familien Blätter, Wurzeln oder Tierfutter, um irgendwie zu überleben. Denn die Stadt wird von Kämpfern belagert, so dass keine Hilfslieferungen dort reinkommen können. Deshalb leiden dort viele Menschen unter Hunger. Etwa 6.000 Kinder sind sogar schon krank, weil sie einfach viel zu wenig zu Essen haben.
In Sudan leiden viele Kinder an Hunger.
Quelle: AFP
Deshalb gibt es im Sudan Krieg
Seit April 2023 gibt es im Sudan
einen Bürgerkrieg - einen Kampf um die Macht
.
Staatsoberhaupt Abdel Fattah al-Burhan kämpft mit der sudanesischen Armee gegen Mohammed Hamdan Dagalo, der die sogenannte RSF-Miliz anführt. Beiden Seiten werden schwere Kriegsverbrechen vorgeworfen: Immer wieder werden auch Zivilisten angegriffen, also Menschen, die nichts mit dem Krieg zu tun haben - auch Kinder und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Die Kinderhilfsorganisation Unicef fordert
: Helfer brauchen freien Zugang zu allen Kindern
im Sudan - auch in Al Faschir - um sie mit Essen und Medizin versorgen zu können
.
Einfach erklärt: Warum es im Sudan Krieg gibt
Und was den Menschen dort fehlt.09.01.2025 | 1:32 min