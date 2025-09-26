logo!: Mehr Unfälle auf dem Radweg

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Gefährlicher Schulweg:Mehr Unfälle - besonders mit dem Fahrrad
Auf dem Schulweg passieren in diesem Jahr häufiger Unfälle – ist das Elterntaxi die Lösung? Expertinnen und Experten haben eine klare Meinung dazu.
Im ersten Halbjahr 2025 gab es mehr Unfälle auf dem Schulweg als im Jahr davor. Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche, auf dem Weg zu weiterführenden Schulen, die mit dem Fahrrad fahren. Fast die Hälfte aller Unfälle passierte mit dem Rad. Auch zu Fuß oder im Auto gab es Unfälle.
Am häufigsten passieren Unfälle auf dem Schulweg mit dem Fahrrad.
Quelle: dpa
Einfachere Schulwege
Grundschulkinder haben weniger Unfälle, weil sie meist kürzere und einfachere Wege haben und oft zu Fuß gehen. Ältere Kinder, die auf weiterführende Schulen gehen und längere Schulwege haben, nutzen häufiger das Fahrrad – besonders in Städten. Auch deshalb sind solche Unfälle häufiger. Ist es also sicherer mit dem Auto von euren Eltern zur Schule gebracht zu werden? Dazu haben Expertinnen und Experten eine klare Meinung: Nein!
Elterntaxis sind keine Lösung
Mehr Autos vor dem Schultor sorgen für chaotische Verkehrssituationen dort. Das gefährdet dann alle - egal ob zu Fuß, auf dem Rad oder im Auto. Und das ist nur einer von einigen Gründen, warum es laut Experten besser ist, sich ohne Eltern auf den Weg zur Schule zu machen.
Warum der Schulweg ohne Eltern sinnvoll ist
Dieser Text wurde von Felix geschrieben