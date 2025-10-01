logo!: Alternativer Nobelpreis für junge Klimaschützende

Der Nobelpreis ist eigentlich als Wissenschaftspreis bekannt. Aber der Erfinder des Alternativen Nobelpreises wollte stattdessen Leute ehren, die sich für die Gemeinschaft einsetzen. Denn das ist manchmal gefährlich und oft anstrengend. Einige von ihnen sollen jetzt dafür belohnt werden: Sie bekommen den Alternativen Nobelpreis.