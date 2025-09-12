logo!: Neue Verhaltensregeln im Bundestag

Wer schwänzt oder sich schlecht benimmt, muss in Zukunft mehr zahlen! Wie bitte?! Keine Sorge, es geht nicht um die Schule, sondern um Politikerinnen und Politiker im Bundestag.

Politikerinnen und Politiker, die sich dort nicht benehmen, bekommen natürlich keinen Elternbrief - aber sie können bestraft werden. Und diese Strafen könnten bald härter werden. Wer sich im Klassenzimmer nicht an die Regeln hält, der muss vor die Tür, bekommt einen Eintrag ins Klassenbuch oder bekommt sogar einen bösen Brief an die Eltern. Ähnlich ist das auch im Deutschen Bundestag . Also fast., bekommen natürlich keinen Elternbrief - aber sie. Und diese Strafen könnten bald härter werden.

Neue Regeln sollen unter anderem für weniger Beleidigungen und Drohungen im Bundestag sorgen. Quelle: dpa

Gegen Beleidigungen und Drohungen

Beleidigungen, Drohungen und unverschämte Zwischenrufen gibt. Deshalb wollen sie, dass die Regeln im Bundestag strenger werden. Vor allem Politikerinnen der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD bemängeln, dass es bei Diskussionen im Bundestag häufiger als frühergibt. Deshalb wollen sie, dass die Regeln im Bundestag strenger werden.

logo! : 5½ Fakten über den Bundestag Der Bundestag ist für Deutschland ziemlich wichtig. Wie wichtig und wieso im großen Plenarsaal manchmal trotzdem nicht so viel los ist - das erklärt euch Sherif hier! 4:32 min

Abgeordnete, die sich grob daneben benehmen, sollen Geldstrafen von bis zu 2.000 Euro zahlen müssen. Fallen sie wiederholt mit Regelbrüchen auf, sogar bis zu 4.000 Euro. Außerdem soll es einfacher werden Abgeordnete aus dem Bundestags-Saal zu werfen, wenn sie heftig stören. Auch die Strafen für Abgeordnete, die schwänzen, also unentschuldigt fehlen, sollen strenger werden.

Nicht alle finden neue Regeln gut

Es gibt allerdings auch Kritik von Parteien, die nicht der Regierung angehören - etwa von der Linken und der AfD. Denn: Dinge zu sagen, die andere aufregen, sind für sie ein Mittel, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ihre Sorge: Aus Angst vor Strafen könnten sie in Zukunft nicht mehr so gut auf ihre Anliegen aufmerksam machen wie bisher.Wie genau und wann die neuen Regeln gelten, darüber wird nun diskutiert.

Dieser Text wurde von Felix geschrieben.

logo! : 75 Jahre Bundestag und Bundesrat! Hier lernt ihr die beiden Geburtstagskinder kennen. 1:34 min