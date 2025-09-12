logo!: Was macht die Bundesregierung?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Die Bundesregierung
- Die Bundesregierung ist das Team, das Deutschland regiert.
- Die Ministerinnen und Minister sind jeweils für einen Bereich zuständig.
- Der Chef der Bundesregierung ist der Bundeskanzler.
Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und seinen Ministerinnen und Ministern. Der Bundeskanzler ist der Chef der Regierung. Die Ministerinnen und Minister sind für jeweils einen eigenen Bereich verantwortlich.
Es gibt zum Beispiel eine Familienministerin. Sie soll sich darum kümmern, dass es Familien in Deutschland möglichst gut geht. Die Außenministerin vertritt Deutschland im Ausland. Und der Finanzminister bestimmt über die Geldangelegenheiten von Deutschland. Wie viele Ministerinnen und Minister in der Bundesregierung mitarbeiten, bestimmt der Bundeskanzler.
Politik für Deutschland
Die Gruppe aus Bundeskanzler und Ministern wird auch Kabinett genannt. Ihre gemeinsamen Treffen nennt man Kabinettssitzungen. In diesen Sitzungen treffen sie wichtige Entscheidungen für Deutschland. Wenn sich die Ministerinnen und Minister über eine Entscheidung nicht einigen können, stimmen sie ab. Aber: Der Bundeskanzler hat das letzte Wort.