logo!: Was macht die Bundesregierung?

Kurz gesagt - das erfahrt ihr hier: Die Bundesregierung ist das Team, das Deutschland regiert.

Die Ministerinnen und Minister sind jeweils für einen Bereich zuständig.

Der Chef der Bundesregierung ist der Bundeskanzler.

Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und seinen Ministerinnen und Ministern. Der Bundeskanzler ist der Chef der Regierung. Die Ministerinnen und Minister sind für jeweils einen eigenen Bereich verantwortlich.

Es gibt zum Beispiel eine Familienministerin. Sie soll sich darum kümmern, dass es Familien in Deutschland möglichst gut geht. Die Außenministerin vertritt Deutschland im Ausland. Und der Finanzminister bestimmt über die Geldangelegenheiten von Deutschland. Wie viele Ministerinnen und Minister in der Bundesregierung mitarbeiten, bestimmt der Bundeskanzler.

Die Bundesregierung ist das Team, das Deutschland regiert. Quelle: dpa/Kay Nietfeld

Politik für Deutschland