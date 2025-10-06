  3. Suche

logo!: Urteil stoppt Nationalgarde

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Keine US-Soldaten in Portland:Urteil stoppt Nationalgarde

In den letzten Tagen hat US-Präsident Trump versucht die Nationalgarde in die Stadt Portland zu senden. Eine US-Richterin stoppt ihn mit einem Gerichtsurteil.

Nationalgarde und Demos
Seit Monaten versucht Trump mit der Nationalgarde gegen Proteste im Land vorzugehen.
Quelle: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / AP Photo/Ethan Swope
Über das letzte halbe Jahr gibt es in den USA immer wieder Proteste gegen Trumps Politik. Ganz besonders wütend sind die Protestanten auf die Einwanderungsbehörde ICE. Denn sie nimmt Menschen ohne gültige Ausweise fest und will Migranten dann in ihr Heimatland zurückschicken.
Als Reaktion auf diese Proteste schickt US-Präsident Trump die Nationalgarde in die Städte, in denen demonstriert wird.

Aber was genau ist die Nationalgarde? Wir erklären euch, was dahinter steckt:

Keine Nationalgarde in Portland

Eine der Städte in denen immer wieder gegen das ICE demonstriert wird ist Portland. Auch hier wollte Trump dieses Wochenende die Nationalgarde hinsenden. Die US-Richterin Karin Immergut urteilte allerdings, das der Einsatz der Nationalgarde in Portland nicht gerechtfertigt ist. Und das sieht nicht nur die Richterin so. Portlands Bürgermeister Keith Wilson kritisiert Tumps Verhalten ebenfalls, denn er findet, dass die Stadt friedlich ist und die Nationalgarde gar nicht gebraucht wird.
Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.

Aktuelle News