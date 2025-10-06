logo!: Urteil stoppt Nationalgarde

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Keine US-Soldaten in Portland:Urteil stoppt Nationalgarde
In den letzten Tagen hat US-Präsident Trump versucht die Nationalgarde in die Stadt Portland zu senden. Eine US-Richterin stoppt ihn mit einem Gerichtsurteil.
Seit Monaten versucht Trump mit der Nationalgarde gegen Proteste im Land vorzugehen.
Quelle: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / AP Photo/Ethan Swope
Als Reaktion auf diese Proteste schickt US-Präsident Trump die Nationalgarde in die Städte, in denen demonstriert wird.
Aber was genau ist die Nationalgarde? Wir erklären euch, was dahinter steckt:
Keine Nationalgarde in Portland
Eine der Städte in denen immer wieder gegen das ICE demonstriert wird ist Portland. Auch hier wollte Trump dieses Wochenende die Nationalgarde hinsenden. Die US-Richterin Karin Immergut urteilte allerdings, das der Einsatz der Nationalgarde in Portland nicht gerechtfertigt ist. Und das sieht nicht nur die Richterin so. Portlands Bürgermeister Keith Wilson kritisiert Tumps Verhalten ebenfalls, denn er findet, dass die Stadt friedlich ist und die Nationalgarde gar nicht gebraucht wird.
Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.
