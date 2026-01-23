  3. Suche

Handschrift - darum ist sie wichtig!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Lieber tippen oder schreiben?:Welttag der Handschrift

Am 23. Januar ist Welttag der Handschrift und der soll daran erinnern, dass Schreiben mit der Hand ganz schön viele Vorteile hat. Hier erfahrt ihr, welche das sind!

Hand mit Stift, handgeschriebenen Briefen und Grafiken von Stiften und Briefen
Quelle: Imago/Heritage Images/Jeremy Taylor/H. Tschanz-Hofmann/Zoonar

Handschrift kann beim Lernen helfen

Expertinnen und Experten untersuchen seit Jahren, wie sich die Handschrift auf die Entwicklung von Kindern auswirkt. Einige sagen, dass beim Schreiben von Hand super viele Bereiche im Gehirn gleichzeitig arbeiten. Deshalb können sich Kinder (aber auch Erwachsene) mit Hilfe von Handschrift Dinge viel besser merken. Und auch das Lesenlernen hängt mit der Handschrift zusammen.

Hyroglyphen, daneben grafische Schriftrolle, darauf Label "Schrift"

Von einer Bilderschrift bis zum Alphabet

23.01.2026 | 1:23 min

Schreiben in der Schule

An manchen Schulen müssen Schülerinnen und Schüler nicht mehr mit der Hand schreiben, weil immer mehr mit Tablets gearbeitet wird. Früher wurde jedes Tafelbild abgeschrieben, denn damals gab es ja noch keine Handys zum Abfotografieren. Und es gab sogar Noten fürs Schönschreiben. Heute wird es für viele Schüler immer schwieriger, längere Zeit mit der Hand zu schreiben.

Wie kam es zum Tag der Handschrift?

Der Tag der Handschrift wurde in den USA eingeführt. Er wird am 23. Januar gefeiert, weil John Hancock an diesem Tag Geburtstag hat. Er hat vor vielen Jahren als Erster die amerikanische Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet - mit der Hand natürlich.

Bilderrätsel: Wer hat das geschrieben?

Handschrift Sherif
x
Weißer Zettel mit Handschrift "Hallo bei logo!"
logo! - Steckbrief - Lara
Handschrift Teresa
Teresa vor weißer Wand, schaut in Kamera
Handschrift Johannes
Johannes
Handschrift Maral
logo!-Reporterin Maral auf dem leeren Flughafen in Frankfurt
Handschrift Magdalena
Magdalena Reporterin
Handschrift Lotte
Bahnstrecke Lotte
Handschrift Linda
logo!-Linda hat keinen Handy-Empfang

Wer schreibt hier wohl?

Welches logo!-Talent hier geschrieben hat? Ratet erst und klickt dann weiter für die Auflösung.

Quelle: ZDF

Mehr Fakten zur Schrift - einfach erklärt!

  1. Grafik Handschrift

    logo!:Deshalb ist mit der Hand schreiben sinnvoll

    Video1:25
  2. Erkläergrafik Entstehung Buch

    logo!:Was Höhlen mit Büchern zu tun haben

    Video1:28
  3. Grafik Lese-Rechtschreibschwäche

    logo!:Wenn Lesen und Schreiben zum Problem werden

    Video1:28