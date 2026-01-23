Am 23. Januar ist Welttag der Handschrift und der soll daran erinnern, dass Schreiben mit der Hand ganz schön viele Vorteile hat. Hier erfahrt ihr, welche das sind!

Quelle: Imago/Heritage Images/Jeremy Taylor/H. Tschanz-Hofmann/Zoonar

Handschrift kann beim Lernen helfen

Expertinnen und Experten untersuchen seit Jahren, wie sich die Handschrift auf die Entwicklung von Kindern auswirkt. Einige sagen, dass beim Schreiben von Hand super viele Bereiche im Gehirn gleichzeitig arbeiten. Deshalb können sich Kinder (aber auch Erwachsene) mit Hilfe von Handschrift Dinge viel besser merken. Und auch das Lesenlernen hängt mit der Handschrift zusammen.

Von einer Bilderschrift bis zum Alphabet 23.01.2026 | 1:23 min

Schreiben in der Schule

An manchen Schulen müssen Schülerinnen und Schüler nicht mehr mit der Hand schreiben, weil immer mehr mit Tablets gearbeitet wird. Früher wurde jedes Tafelbild abgeschrieben, denn damals gab es ja noch keine Handys zum Abfotografieren. Und es gab sogar Noten fürs Schönschreiben. Heute wird es für viele Schüler immer schwieriger, längere Zeit mit der Hand zu schreiben.

Wie kam es zum Tag der Handschrift?

Der Tag der Handschrift wurde in den USA eingeführt. Er wird am 23. Januar gefeiert, weil John Hancock an diesem Tag Geburtstag hat. Er hat vor vielen Jahren als Erster die amerikanische Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet - mit der Hand natürlich.

