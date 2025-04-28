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Wenn Lesen und Schreiben zum Problem werden
Was hinter Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten steckt - und was das mit Spider-Man zu tun hat!
Kommt euch das bekannt vor? Was sind eure Tipps? Tauscht euch in den Kommentaren aus!
Kommentare
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38 Kommentare
- 67!
Blablabla
- Tinmea
Hab es schon gewusst
- Juli
Nvg
- Julia
Ich finde den Witz gut : Deine Freunde mögen zwar jung sein aber die Freunde von Jesus waren Jünger!