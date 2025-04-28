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logo! erklärt: Wenn Lesen und Schreiben zum Problem werden

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Wenn Lesen und Schreiben zum Problem werden

Grafik Lese-Rechtschreibschwäche

Was hinter Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten steckt - und was das mit Spider-Man zu tun hat!

Kommt euch das bekannt vor? Was sind eure Tipps? Tauscht euch in den Kommentaren aus!

Kommentare

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38 Kommentare
  • 67!
    Blablabla
  • Tinmea
    Hab es schon gewusst
  • Juli
    Nvg
  • Julia
    Ich finde den Witz gut : Deine Freunde mögen zwar jung sein aber die Freunde von Jesus waren Jünger!