logo!: Ahrtal: Heute vor vier Jahren

Im Juli 2021 hatte es besonders in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mehrere Tage so stark geregnet, dass das Wasser in den Flüssen immer höher stieg - bis es schließlich heftige Überflutungen gab. Viele Menschen wurden davon überrascht und konnten sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen. Insgesamt sind in beiden Bundesländern mehr als 180 Menschen gestorben.