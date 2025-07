Wofür der Staat Geld ausgibt und wer das entscheidet

Schon mal was vom Bundeshaushalt gehört? Keine Sorge: Dabei geht’s, also eine Liste, wofür Deutschland sein Geld ausgeben will.

Wofür soll Geld ausgegeben werden?

Insgesamt sollen 503 Milliarden Euro ausgegeben werden, also eine ganze Menge Geld! Einen Teil davon will sich die Bundesregierung leihen, sie macht also Schulden. Lars Klingbeil sagt, dass sich dadurch einiges in Deutschland verbessern soll. Zum Beispiel ist ein Teil des Geldes für die Rente. Das ist das Geld, das ältere Menschen bekommen, wenn sie nicht mehr arbeiten. Auch die Deutsche Bahn soll Geld bekommen, um zum Beispiel neue Schienen zu bauen, und es gibt Geld, um Straßen und Brücken zu erneuern. Für die Bundeswehr soll es mehr Geld als früher geben, etwa für Ausrüstung und Fahrzeuge.