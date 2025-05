logo!: Dafür steht die Regenbogenflagge

Dafür steht die Regenbogenflagge

Ein Regenbogen ergibt sich aus vielen verschiedenen Farben. So steht die Regenbogenflagge auch für Vielfalt. Außerdem ist sie ein Zeichen für Offenheit und Stolz. Deshalb wird sie auch Pride-Flagge genannt. (ist englisch und bedeutet Stolz). Wer eine Regenbogenfahne trägt, zeigt seine Verbundenheit mit der LGBTQIA+- Szene und setzt sich gegen ihre Diskriminierung (also gegen Ungleichbehandlung) ein. Viele LGBTQI+-Personen werden nämlich oft schlechter behandelt als andere. Was diese Buchstaben genau bedeuten, erfahrt ihr hier:

Die Geschichte der besonderen Flagge

Die Regenbogenflagge gibt es schon sehr lange und sie tauchte schon in verschiedenen Zusammenhängen auf. Vor allem wird sie in Bezug auf den Kampf um Frieden verwendet.

Der US-amerikanische Künstler und Aktivist Gilbert Baker übernahm das Symbol in den 1970er-Jahren für den friedlichen Kampf um sexuelle Freiheit: Also, dass jeder Mensch lieben darf, wen er möchte - egal ob Männer Männer lieben, Frauen Frauen, oder beide Geschlechter. Er hat die Flagge also nicht wirklich erfunden, sie aber weltberühmt gemacht. So steht sie auch heute für die LGBTQI+-Szene.