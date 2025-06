logo!: DIESE deutsche Stadt hat die glücklichsten Einwohner

Umfrage in Deutschland

Naaa, was tippt ihr? Hamburg, Berlin, München? Ist vielleicht eure Stadt die mit den glücklichsten Einwohnerinnen und Einwohnern? Übrigens: Wie happy ihr in eurer Stadt oder eurem Heimatort seid, könnt ihr uns gerne unten in die Kommentare schreiben. Aber jetzt erstmal die große Auflösung - es ist ...

Naaa, wer erkennt diese Stadt?! So sieht sie nämlich aus - die Stadt mit den glücklichsten Einwohnerinnen und Einwohnern. Quelle: dpa / Swen Pförtner

... Kassel!

Die Stadt in Nordhessen hatten wahrscheinlich die wenigsten von euch auf dem Schirm, oder? Aber ja, in Kassel leben laut der Umfrage "Glücksatlas" die glücklichsten Großstädter Deutschlands. Das Verrückte ist, dass Kassel auch schon im letzten Jahr auf Platz 1 stand.

Für diese Umfrage wurden etwa 23.000 Menschen im Alter von 16 bis 78 Jahren befragt. Sie alle leben in Städten mit mindestens 200.000 Einwohnern. Gefragt wurden sie zu ihrer Lebensqualität - also dazu, wie glücklich und zufrieden sie mit ihrem Leben im Allgemeinen sind. Hier seht ihr das komplette Ranking:

Top 40 - Ist eure Stadt dabei? Kassel Krefeld Düsseldorf Augsburg Aachen Erfurt Münster Möchengladbach Hamburg Duisburg Oberhausen Kiel Bonn Halle (Saale) Leipzig Chemnitz Mannheim Lübeck Stuttgart Mainz Freiburg im Breisgau Bielefeld Essen Köln Dortmund Bochum München Wuppertal Dresden Magdeburg Bremen Hannover Gelsenkirchen Braunschweig Frankfurt am Main Nürnberg Berlin Karlsruhe Wiesbaden Rostock Was heißt das alles? Das Ergebnis zeigt: Je größer eine Stadt ist, desto weniger zufrieden sind die Menschen dort. Unter den Top 10 der Glücksumfrage sind mit Düsseldorf und Hamburg gerade mal zwei der zehn größten deutschen Städte vertreten.

Diesen Text hat Simone geschrieben.