logo!: Waldbrandgefahr am Mittelmeer und bei uns

Auf der griechischen Insel Chios kämpft die Feuerwehr gegen mehrere Waldbrände . Menschen mussten aus den Dörfern in Sicherheit gebracht werden. Starker Wind macht den Einsatzkräften das Leben schwer. Im Video erfahrt ihr, warum der Wind so gefährlich ist:

Auch in der Nähe der Stadt Split in Kroatien waren am Wochenende heftige Waldbrände ausgebrochen. Die Feuerwehr bekämpfte die Brände mit Löschflugzeugen und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Einige Menschen mussten sich kurzzeitig in Sicherheit bringen. Die Polizei prüft jetzt, ob jemand das Feuer absichtlich gelegt hat.