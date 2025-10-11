logo!: Der Haushalt eines Staates

Jedes Jahr macht der Bundesfinanzminister einen Haushaltsplan für das nächste Jahr.
Darin geht es um die Einnahmen und Ausgaben Deutschlands.
Wenn die Ausgaben größer sind als die Einnahmen, macht Deutschland Schulden.
Der Haushalt des Staates funktioniert so ähnlich wie der Haushalt in einer Familie. Also, nicht Putzen, Bügeln und Aufräumen. Beim Haushalt geht es um Geld.
Es geht ums Geld.
Quelle: dpa
Eine Familie hat Ausgaben. Sie bezahlt Geld für Lebensmittel, Miete und andere Dinge. Das Geld, das die Familie braucht, muss sie verdienen - zum Beispiel, indem die Eltern arbeiten. Dieses Geld gehört zu den Einnahmen, die eine Familie hat. Und auch der Staat hat Ausgaben und Einnahmen.
Das sind die Ausgaben und Einnahmen des Staats
Der Staat muss zum Beispiel Geld ausgeben für neue Straßen oder Polizistinnen und Polizisten sowie Soldatinnen und Soldaten bezahlen. Er gibt auch Geld für Menschen aus, die keine Arbeit haben, oder für alte Menschen, die nicht mehr arbeiten müssen.
Was euer Eis mit dem Gehalt von Polizisten zu tun hat, lest ihr hier!
Das Geld dafür bekommt der Staat zum großen Teil von seinen Bürgerinnen und Bürgern. Denn fast jeder, der arbeitet, muss einen Teil seines Lohns an den Staat abgeben. Auch Firmen, die Geld verdienen, müssen einen Teil an den Staat zahlen. Und wenn ihr zum Beispiel Süßigkeiten kauft, bekommt der Staat einen Teil des Geldes, das ihr dafür bezahlt. Diesen Anteil für den Staat nennt man Steuern.
Wann der Staat Schulden macht
Wenn die Ausgaben allerdings höher als die Einnahmen sind, dann muss sich der Staat Geld leihen - zum Beispiel bei Banken. Er muss also Schulden machen. Das geliehene Geld muss der Staat aber auch irgendwann zurückzahlen.
Was ein Haushaltsplan ist
Der Bundesfinanzminister ist derjenige in der deutschen Regierung, der das Geld verwaltet und verteilt. Jedes Jahr muss der Finanzminister oder die Finanzministerin einen Haushaltsplan für das kommende Jahr erstellen. Dort steht genau drin, wieviel Geld eingenommen wird und wofür es ausgegeben werden soll. Das muss der Finanzminister mit den Politikerinnen und Politikern im Bundestag besprechen. Auch in anderen Ländern gibt es Finanzminister oder -ministerinnen und es wird im Parlament über den Staatshaushalt abgestimmt.