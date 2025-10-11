logo!: Der Haushalt eines Staates

Kurz gesagt - das erfahrt ihr hier: Jedes Jahr macht der Bundesfinanzminister einen Haushaltsplan für das nächste Jahr.

Darin geht es um die Einnahmen und Ausgaben Deutschlands.

Wenn die Ausgaben größer sind als die Einnahmen, macht Deutschland Schulden.

Der Haushalt des Staates funktioniert so ähnlich wie der Haushalt in einer Familie. Also, nicht Putzen, Bügeln und Aufräumen. Beim Haushalt geht es um Geld.

Es geht ums Geld. Quelle: dpa

Eine Familie hat Ausgaben. Sie bezahlt Geld für Lebensmittel, Miete und andere Dinge. Das Geld, das die Familie braucht, muss sie verdienen - zum Beispiel, indem die Eltern arbeiten. Dieses Geld gehört zu den Einnahmen, die eine Familie hat. Und auch der Staat hat Ausgaben und Einnahmen.

Das sind die Ausgaben und Einnahmen des Staats

Der Staat muss zum Beispiel Geld ausgeben für neue Straßen oder Polizistinnen und Polizisten sowie Soldatinnen und Soldaten bezahlen. Er gibt auch Geld für Menschen aus, die keine Arbeit haben, oder für alte Menschen, die nicht mehr arbeiten müssen.

logo! : Wie der Staat Geld kriegt - und es ausgibt Was euer Eis mit dem Gehalt von Polizisten zu tun hat, lest ihr hier!

Geld dafür bekommt der Staat zum großen Teil von seinen Bürgerinnen und Bürgern. Denn fast jeder, der arbeitet, muss einen Teil seines Lohns an den Staat abgeben. Auch Firmen, die Geld verdienen, müssen einen Teil an den Staat zahlen. Und wenn ihr zum Beispiel Süßigkeiten kauft, bekommt der Staat einen Teil des Geldes, das ihr dafür bezahlt. Diesen Anteil für den Staat nennt man . Daszum großen Teil von seinen Bürgerinnen und Bürgern. Denn fast jeder, der arbeitet, muss einen Teil seines Lohns an den Staat abgeben. Auch Firmen, die Geld verdienen, müssen einen Teil an den Staat zahlen. Und wenn ihr zum Beispiel Süßigkeiten kauft, bekommt der Staat einen Teil des Geldes, das ihr dafür bezahlt. Diesen Anteil für den Staat nennt man Steuern

Wann der Staat Schulden macht

Wenn die Ausgaben allerdings höher als die Einnahmen sind, dann muss sich der Staat Geld leihen - zum Beispiel bei Banken. Er muss also Schulden machen. Das geliehene Geld muss der Staat aber auch irgendwann zurückzahlen.

Was ein Haushaltsplan ist