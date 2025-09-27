logo!: Neue Dinosaurierart mit berühmtem Verwandten

Ein Knochenfund in Argentinien bringt Forscherinnen und Forscher ins Staunen – nach und nach entlocken sie den Dinosaurierknochen ihre Geheimnisse.

Zunächst hatte ein Forschungsteam in Argentinien beim Graben nur einen kleinen Knochen gefunden. Nicht irgendeinen Kochen, sondern von einem Dinosaurier. Und als sie nach und nach mehr Knochen fanden, wurde klar: Sie gehören zu einer komplett neuen Dinosaurier-Art. Und die ist auch noch verwandt mit einer echten Berühmtheit.

Denn der Joaquinraptor Casali, so heißt die neue Dinosaurier-Art, ist verwandt mit einem der berühmtesten Raubsaurier überhaupt: dem Tyrannosaurus Rex, auch T-Rex genannt.

Der ausgegrabene Dino war ein Verwandter des berühmten Tyrannosaurus Rex. Quelle: colourbox

Was über den neuen Dino bekannt ist

Der Joaquinraptor lebte vor etwa 70 Millionen Jahren, war sieben Meter lang und wog so viel wie ein kleines Auto. Mit seinen langen, kräftigen Armen und drei riesigen Krallen an jeder Hand konnte er blitzschnell zuschlagen. Doch nicht nur deshalb wissen die Forscherinnen und Forscher, dass er ein Jäger war. Sie fanden nämlich auch heraus, was seine letzte Mahlzeit war: ein Stück eines uralten Krokodils! Zwischen den Kieferknochen des Dinos fanden sie die Überreste eines Krokodilbeins. Spannend, was so ein paar alte Knochen über die Vergangenheit verraten können

Dieser Text wurde von Felix geschrieben.