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Dino-Deals:Handel mit Dinoknochen okay - oder nicht?
Immer wieder werden Dinoskelette superteuer verkauft. Warum das Forschende nicht so cool finden und wieso der Handel mit Dinoskeletten auch Vorteile haben kann, lest ihr hier! ⬇️🦖
Uuuuralte Dinoskelette, oft viele Millionen Jahre alt, können uns noch heute viel über die Vergangenheit und die Geschichte der Erde verraten! Erforscht werden sie von Dinowissenschaftlern weltweit – die nennt man Paläontologen. Allerdings sind nicht nur sie an solchen Knochen interessiert ...
👉 Das Problem mit den Dinosammlern
Mittlerweile gibts einige Menschen, die keine Wissenschaftler sind, aber trotzdem gerne wertvolle Dinoknochen sammeln. Sie nehmen an Versteigerungen teil, um dort für viel Geld Dinoskelette zu kaufen – oft für mehrere Millionen Euro!
... kann man Dinge kaufen, zum Beispiel Dinoknochen. Das Besondere dabei: Der Preis steht vorher nicht fest. Denn alle, die bei der Versteigerung dabei sind, können einen Preisvorschlag machen – also ein Gebot. Wer am meisten bietet, darf den Gegenstand am Ende kaufen. Das heißt auch: Wenn jemand eine Sache unbedingt haben will, bietet er oder sie immer mehr Geld, um die anderen zu überbieten. Dadurch können sehr hohe Preise entstehen.
Übrigens nennt man eine Versteigerung auch Auktion.
Für Forschende kann das zum Problem werden und ihre Arbeit erschweren. Warum genau, das erfahrt ihr in diesem Video:
👉 Mehr Interesse an Dinos - das bringt auch Vorteile!
Und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso Dinosaurier überhaupt ausgestorben sind, dann klickt mal hier rein:
Diesen Text hat Caro geschrieben.