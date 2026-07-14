Dinoknochen zu suchen und auszugraben, kostet Zeit und Geld! Wenn sich Menschen in ihrer Freizeit auf die Suche machen, können sie dadurch die Arbeit der Forschenden unterstützen.



Aber klar, für Forschende ist das nur eine Hilfe, wenn sie überhaupt mitbekommen, dass etwas gefunden wurde und bei der Ausgrabung nichts kaputt geht. Außerdem müssen alle wichtigen Infos zum Fund gesammelt werden, zum Beispiel, wo dieser gemacht wurde. Und: Im besten Fall dürfen Forschende den Fund untersuchen und müssen dafür auch nicht viel Geld bezahlen.