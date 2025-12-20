  3. Suche

Dinospuren an einer Felswand gefunden

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Tausende Abdrücke gefunden:Dinospuren in 2.000 Metern Höhe

Forschende haben tausende Dinosaurier-Fußspuren in den italienischen Alpen gefunden. Aber nicht auf dem Boden. Nein, an einer steilen Felswand!

Dinospur; Lupe; erstauntes Emoji

Die Dinofußspuren sind mehr als 200 Millionen Jahre alt.

Quelle: pa/dpa-Bildfunk | AP / Stelvio National Park / Ferrera, Elio Della

Der besondere Spuren-Fund liegt in der Nähe der Stadt Bormio in Italien – und zwar hoch oben in den Bergen, mehr als 2.000 Meter über dem Meer.

Zufällige Entdeckung

Gefunden hatte die ersten Spuren im September ein Naturfotograf. Er entdeckte die Abdrücke zufällig an einem fast senkrechten Felshang. Einige Fußspuren sind bis zu 40 Zentimeter groß. Man kann sogar Zehen und Krallen erkennen!

Dino-Spuren aus Urzeiten

Der Fotograf informierte Forscher, die herausfanden, dass die Abdrücke mehr als 200 Millionen Jahre alt sind. Sie gehen davon aus, dass die Spuren von pflanzenfressenden Dinos namens Plateosaurus kommen.

Aber wie kamen die Spuren an die Felswand?

Als die Dinos noch gelebt haben, sah die Landschaft dort noch ganz anders aus. Deshalb sind die Spuren jetzt an einer Felswand:

Dinospuren Grafik

Wie Dinospuren an eine Felswand in den Alpen kamen.

20.12.2025 | 1:42 min

Die Spuren werden jetzt weiterhin untersucht. Das kann noch eine ganze Weile dauern. Schließlich sind die Spuren so weit oben, dass sie teilweise nur mit Drohnen erreicht werden können.

Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.

Über dieses Thema berichtete die logo!-Sendung vom 20.12.2025.

Alles über Dinos

  1. Dinosaurier Erklärgrafik

    logo!:Das Ende der Dinos

    Video1:32
  2. Tyrannosaurus Rex steht neben einer Schaufel und einem Stein.

    logo!:Neue Art mit berühmtem Verwandten

  3. Dino Knochen

    logo!:Fast 45 Millionen Dollar für alte Knochen?!

Mehr Themen