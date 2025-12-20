Dinospuren an einer Felswand gefunden

Forschende haben tausende Dinosaurier-Fußspuren in den italienischen Alpen gefunden. Aber nicht auf dem Boden. Nein, an einer steilen Felswand!

Die Dinofußspuren sind mehr als 200 Millionen Jahre alt. Quelle: pa/dpa-Bildfunk | AP / Stelvio National Park / Ferrera, Elio Della

Der besondere Spuren-Fund liegt in der Nähe der Stadt Bormio in Italien – und zwar hoch oben in den Bergen, mehr als 2.000 Meter über dem Meer.

Zufällige Entdeckung

Gefunden hatte die ersten Spuren im September ein Naturfotograf. Er entdeckte die Abdrücke zufällig an einem fast senkrechten Felshang. Einige Fußspuren sind bis zu 40 Zentimeter groß. Man kann sogar Zehen und Krallen erkennen!

Dino-Spuren aus Urzeiten

Der Fotograf informierte Forscher, die herausfanden, dass die Abdrücke mehr als 200 Millionen Jahre alt sind. Sie gehen davon aus, dass die Spuren von pflanzenfressenden Dinos namens Plateosaurus kommen.

Aber wie kamen die Spuren an die Felswand?

Als die Dinos noch gelebt haben, sah die Landschaft dort noch ganz anders aus. Deshalb sind die Spuren jetzt an einer Felswand:

Wie Dinospuren an eine Felswand in den Alpen kamen. 20.12.2025 | 1:42 min

Die Spuren werden jetzt weiterhin untersucht. Das kann noch eine ganze Weile dauern. Schließlich sind die Spuren so weit oben, dass sie teilweise nur mit Drohnen erreicht werden können.

Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.