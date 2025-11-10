🦦 Zwergotter Splash sieht nicht nur zum Knuddeln aus, er hilft auch dabei, vermisste Menschen zu finden. Und das sogar im Wasser!

Splash hat einen tierischen Spürsinn im Wasser Quelle: Instagram @prsark9 (Peace River K9 Search & Rescue) & imago | Zoonar / Frank Fichtmueller

In Florida, einem Bundesstaat in den USA, hat ein Such- und Rettungsteam jetzt einen neuen tierischen Kollegen: Zwergotter Splash.

Warum ist das so besonders?

Normalerweise helfen Hunde bei der Suche von vermissten Menschen. Denn Hunde können supergut riechen – viel besser als Menschen. Sie folgen dem Geruch einer Person und können diese so finden. Aber: Im Wasser funktioniert das oft nicht so gut wie an Land. Und Menschen können unter Wasser nicht so gut sehen. Doch da kann Splash helfen. Der Zwergotter hat nämlich eine besondere Fähigkeit.

So funktioniert Splashs Superkraft

Splash pustet kleine Luftblasen ins Wasser. Diese Blasen nehmen die Gerüche von den vermissten Menschen im Wasser auf. "Dann saugt er sie wieder ein und schmeckt sie. Also genau genommen schmeckt er den Geruch", erklärt Splashs Trainer Mike Hadsell. So kann Splash herausfinden, wo sich die vermisste Person im Wasser befindet. Wenn der Zwergotter etwas gefunden hat, gibt er seinem Trainer ein Zeichen. Seit etwa einem Jahr trainieren die beiden zusammen, in Schwimmbecken und echten Gewässern.

Die Rettungskräfte freuen sich sehr über ihren neuen Helfer. Splash zeige, wie gut Menschen und Tiere zusammenarbeiten können. 🤝