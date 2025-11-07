Für viele sorgt das für Gänsehaut, für Forscher ist es ein Mega-Fund: In Griechenland wurde ein riesiges Spinnennetz mit mehr als 111.000 Spinnen entdeckt.

Gigantisches Spinnennetz in einer Höhle in Griechenland entdeckt. Quelle: Marek Audy/dpa

Hopplaaa, was ist DAS denn?! Keine Sorge: Die Spinne auf dem Bild ist nur vergrößert, damit ihr sie besser erkennen könnt. In echt ist sie viel, viel kleiner! ABER: Forscherinnen und Forscher haben an der Grenze zwischen Griechenland und Albanien etwas echt Krasses entdeckt! Den größten Spinnennetz-Komplex der Welt! Das Mega-Netz ist ungefähr so groß, vielleicht sogar größer als euer Klassenzimmer. Insgesamt misst es rund 100 Quadratmeter. Und darin leben mehr als 111.000 Spinnen.

In einer Höhle entdeckt

Das riesige Netz klebt an den Felswänden einer dunklen Höhle. Besonders spannend: Zwei unterschiedliche Spinnenarten haben dieses Netz zusammen gebaut, obwohl sie sonst normalerweise alleine leben. So etwas hatten Forscherinnen und Forscher bisher noch nie gesehen!

Warum klappt das hier? In der Höhle ist es immer dunkel, das Wasser ist warm, und es gibt viele Mücken, perfektes Spinnen-Futter. Für die Spinnen also ein richtig gutes Zuhause.

Wenn der Sommer langsam endet, entdecken viele Menschen bei sich zu Hause plötzlich viele große, dicke Spinnen. Wir erklären euch, warum das so ist. 25.08.2022 | 1:11 min