logo!: Hühner reisen Erste Klasse!

In einer S-Bahn zwischen Essen und Köln saßen plötzlich drei Hühner gemütlich in der ersten Klasse auf Stroh. Wer sie dort absetzte, weiß niemand.

In einer S-Bahn sieht man ja so einiges: Menschen mit Koffern, Kinder mit Rucksäcken, vielleicht mal einen Hund oder ein Fahrrad. Aber Hühner? Und dann auch noch in der ersten Klasse?

Genau das ist in Köln passiert! Als eine S-Bahn aus Essen in Köln ankam, entdeckte der Lokführer drei Hühner, die gemütlich auf Stroh saßen.

Hühnerstall oder S-Bahn? Quelle: Deutsche Bahn AG/dpa

Wer hat die Hühner dort gelassen?

Niemand weiß, wem die Hühner gehören. Irgendjemand hat sie einfach im Zug ausgesetzt. Die Bundespolizei ermittelt jetzt und schaut sich die Videoaufnahmen aus der S-Bahn an. Vielleicht erkennt man dort, wer die Tiere hineingesetzt hat.

Ab ins Tierheim

Die Tierrettung der Feuerwehr kam schnell zur Hilfe und brachte die drei Hühner in ein Tierheim nach Köln. Dort geht es ihnen gut. Zwei Wochen lang wartet man nun, ob sich der Besitzer meldet. Wenn nicht, wird für die Hühner ein neues Zuhause gesucht, diesmal hoffentlich ohne Zugfahrt.

Internet-Stars mit Federn

Fotos von den drei Bahn-Hühnern verbreiten sich gerade überall im Internet. Viele Leute finden die Geschichte total witzig. Auch ein Feuerwehrmann, der schon seit 33 Jahren im Dienst ist, staunte über den Fund. So etwas wie Hühner in einer S-Bahn habe er in all den Jahren noch nie erlebt.

Der Zug musste nach dem tierischen Abenteuer übrigens gründlich gereinigt werden und fiel deswegen aus.