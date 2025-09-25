logo!: Bis zum Jahr 2050 drei Grad wärmer?

mit Video
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Forschende warnen vor Erderwärmung:Bis zum Jahr 2050 drei Grad wärmer?
Wird die Erde schneller wärmer? Fachleute warnen vor drei Grad mehr bis zum Jahr 2050. Was das für Deutschland bedeutet, erfahrt ihr hier.
Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen: Die Erde könnte sich noch schneller erwärmen als bisher gedacht. Manche sagen sogar, dass es im Schnitt bis zum Jahr 2050 drei Grad auf der Erde wärmer sein könnte. Das wäre viel mehr, als die Länder der Welt im Klimavertrag eigentlich vereinbart haben.
05.11.2022 | 1:25 min
Dieser Vertrag wird auch das Pariser Klima-Abkommen genannt. Darin steht zum Beispiel, dass alle gemeinsam dafür sorgen wollen, dass die Temperatur auf der Erde weniger steigt. Zum Beispiel indem Strom aus Sonnenenergie, Wind- oder Wasserkraft erzeugt wird. Dieses Ziel in so vielen Ländern umzusetzen, ist ganz schön kompliziert.
Aber nicht alle Fachleute glauben, dass es wirklich so schnell so warm wird. Manche meinen: Drei Grad bis 2050 sind eher unwahrscheinlich. Dafür müssten viele Dinge gleichzeitig passieren. Allerdings sagen auch sie: Es wird wärmer, und wir müssen handeln.
Drei Grad mehr würden für Deutschland heißen: sehr heiße Sommer, trockene Flüsse und mehr Unwetter.
Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa/ZDF
Erderwärmung: Ursachen, Folgen und Lösungen
Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.
- 1:20 min
logo!:Klima und Klimawandel