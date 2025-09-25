logo!: Bis zum Jahr 2050 drei Grad wärmer?

Schon bei 1,3 Grad Erwärmung sehen wir die Folgen: Felder vertrocknen, Flüsse trocknen aus und Stürme werden stärker. Auch in Deutschland merkt man das: Es gibt längere Dürren, mehr Hitzewellen und heftigeren Regen. In den letzten Jahren waren die Sommer hier oft besonders heiß. Auf der ganzen Welt sind die Folgen noch extremer. Bei drei Grad mehr würden manche Gegenden zu heiß zum Leben sein. Millionen Menschen müssten ihre Heimat verlassen.