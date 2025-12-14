Warmer Winter: Wie ihr Tiere und Pflanzen jetzt helfen könnt

Der warme Winter sorgt dafür, dass Igel, Fledermäuse und sogar einige Pflanzen viel zu früh aktiv werden. Warum das problematisch ist – und was ihr tun könnt.

Fledermäuse, Igel und Pflanzen werden durch den milden Winter zu früh wieder aktiv. Quelle: Photodisc | dpa/zentralbild/Jens Wolf | IMAGO/Fotostand

Der Winter ist gerade ungewöhnlich warm. Für einige Tiere fühlt sich das wie Frühling an. Sie können dann aus dem Winterschlaf aufwachen, obwohl es draußen kaum Futter gibt. Auch Bienen und Pflanzen werden von dem milden Winter beeinflusst. Was das für Folgen haben kann, erfahrt ihr im Video:

So können milde Temperaturen Tiere und Pflanzen im Winter verwirren. 14.12.2025 | 1:22 min

🦔 Wie könnt ihr den Tieren helfen?

Igel sollten im Winter eigentlich schlafen. Wenn sie jetzt tagsüber unterwegs sind, sind sie oft geschwächt. So könnt ihr helfen, wenn ihr einen Igel in Not seht:

Futter bereitstellen , am besten eine Mischung aus Katzenfutter, Igeltrockenfutter und ungewürztem Rührei.

, am besten eine Mischung aus Katzenfutter, Igeltrockenfutter und ungewürztem Rührei. Immer eine Schale mit Wasser dazustellen.

dazustellen. Kranke oder verletzte Igel zu einer Igelstation oder zum Tierarzt bringen.

🦇 Vorsicht bei Fledermäusen

Auch Fledermäuse können bei mildem Wetter aus ihrem Winterschlaf aufwachen. Findet ihr eine erschöpfte Fledermaus und wollt helfen, beachtet diese Tipps:

Die Fledermaus vorsichtig mit einem Tuch oder Handschuhen anfassen . Auf keinen Fall mit bloßen Händen, weil sie Krankheiten übertragen könnte.

. Auf keinen Fall mit bloßen Händen, weil sie könnte. Danach in einen Karton an einen ruhigen, kühlen Ort legen.

legen. Eine Fledermaus-Koordinationsstelle kontaktieren – die können weiterhelfen.

🪴 Auch Pflanzen brauchen Schutz

Wenn das Wetter zu mild ist, könnten die Blätter und Knospen der Pflanzen immer weiter wachsen. Doch dann kann es passieren, dass die jungen Knospen bei Frost erfrieren. Was ihr tun könnt? Im Garten hilft es, Pflanzen mit Laub oder Vlies zu bedecken. Vlies ist eine Art Stoffdecke, die die Pflanzen vor Kälte schützen können.

Wenn ihr wissen wollt, wie Bienen und Wespen die Kälte überstehen und welche Tiere sogar bei uns zu Hause überwintern, schaut mal hier vorbei:

