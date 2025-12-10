Bienen, Wespen & Co.: Wo sind die Tiere im Winter?

❄️ Der Winter kommt – und plötzlich ist es still. Keine Bienen, keine Wespen. 🐝 Wie überstehen sie die Kälte? Welche Tiere sogar bei uns Zuhause überwintern, erfahrt ihr hier.

Wo sind die Tiere im Winter?

Wie überstehen Tiere wie Bienen oder Mäuse den Winter? Quelle: dpa / zentralbild / wuestneck, bernd | PantherMedia / wirestock_creators

Im Sommer sind sie überall: Bienen und Wespen. Doch sobald die Temperaturen sinken, scheinen sie verschwunden zu sein. Machen sie Winterschlaf wie Bären? Oder ziehen sie in den Süden wie Zugvögel? Wir erklären euch in dem Video, ob Bienen und Wespen den Winter überstehen und wenn ja, wie:

Das passiert mit den fleißigen Insekten über die kalte Jahreszeit. 10.12.2025 | 1:37 min

Wintergäste im Haus – wer zieht bei uns ein?

Bären schlafen in Höhlen, Zugvögel fliegen in wärmere Länder, aber manche Tiere überwintern auch bei uns im Haus! Wir zeigen euch, welche:

Kleine Wintergäste im Haus Bären schlafen in Höhlen, Zugvögel fliegen in wärmere Länder - aber manche Tiere überwintern auch bei uns im Haus! Welche Tiere das sind? Klickt euch durch die Bilder. Quelle: dpa / zentralbild / wuestneck, bernd

Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.