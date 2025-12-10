logo! :Winterschlaf, Winterruhe, Winterstarre
Video1:31
❄️ Der Winter kommt – und plötzlich ist es still. Keine Bienen, keine Wespen. 🐝 Wie überstehen sie die Kälte? Welche Tiere sogar bei uns Zuhause überwintern, erfahrt ihr hier.
Im Sommer sind sie überall: Bienen und Wespen. Doch sobald die Temperaturen sinken, scheinen sie verschwunden zu sein. Machen sie Winterschlaf wie Bären? Oder ziehen sie in den Süden wie Zugvögel? Wir erklären euch in dem Video, ob Bienen und Wespen den Winter überstehen und wenn ja, wie:
Bären schlafen in Höhlen, Zugvögel fliegen in wärmere Länder, aber manche Tiere überwintern auch bei uns im Haus! Wir zeigen euch, welche:
Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.
Über dieses Thema berichteten wir bei logo! in der Sendung vom 10.12.2025.