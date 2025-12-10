  3. Suche

Bienen, Wespen & Co.: Wo sind die Tiere im Winter?

Bienen, Wespen & Co.:Wo sind die Tiere im Winter?

❄️ Der Winter kommt – und plötzlich ist es still. Keine Bienen, keine Wespen. 🐝 Wie überstehen sie die Kälte? Welche Tiere sogar bei uns Zuhause überwintern, erfahrt ihr hier.

Bienen, Wespen und Mäuse überwintern

Wie überstehen Tiere wie Bienen oder Mäuse den Winter?

Im Sommer sind sie überall: Bienen und Wespen. Doch sobald die Temperaturen sinken, scheinen sie verschwunden zu sein. Machen sie Winterschlaf wie Bären? Oder ziehen sie in den Süden wie Zugvögel? Wir erklären euch in dem Video, ob Bienen und Wespen den Winter überstehen und wenn ja, wie:

Bienen und Wespen im Winter

Das passiert mit den fleißigen Insekten über die kalte Jahreszeit.

10.12.2025 | 1:37 min

Wintergäste im Haus – wer zieht bei uns ein?

Bären schlafen in Höhlen, Zugvögel fliegen in wärmere Länder, aber manche Tiere überwintern auch bei uns im Haus! Wir zeigen euch, welche:

zwei Hausmäuse schauen aus ihrem Mauseloch.
Ein Siebenschläfer hat sich auf dem Rücken zusammengerollt und schläft in einer Art Nest.
Ein wunderschöner orangener Schmetterling sitzt auf einem Zweig, aus dem weiße Blüten hervorsprießen. Seine Flügel sindorange gefärbt, mit je zweischwarz umrandeten blau-lilanen Flecken, die aussehen wie das Auge auf einer Pfauenfeder.
Eine leuchtend grüne, längliche Florfliege, mit langen Fühlern und durchsichtigen Flügeln sitzt auf einem Stängel (vielleicht von einer Pflanze) vor einem verschwommenen dunkelgrünen Hintergrund, der nach Natur aussieht. Aber man erkennt keine genaue Pflanze.
Ein roter Marienkäfer steht auf einer grünen Weintraube.
Eine dunkle Hausspinne vergrößert auf einer weiß verputzten Wand
Eine graue Maus läuft von rechts nach links über ein Seil
Eine stark vergrößerte Stechmücke sitzt offenbar auf einem Finger. Ihr Vorderleib ist gelb, ihr hinterleib orange. Es sieht so aus, als wäre er mit Honig gefüllt.

Kleine Wintergäste im Haus

Bären schlafen in Höhlen, Zugvögel fliegen in wärmere Länder - aber manche Tiere überwintern auch bei uns im Haus! Welche Tiere das sind? Klickt euch durch die Bilder.

