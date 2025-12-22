  3. Suche

Warmer Winter: Deshalb fliegen Pollen früher

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Pollen in der Luft:Diese Folgen hat der warme Winter

Ein warmer Winter klingt angenehm. Gleichzeitig sorgt er aber auch dafür, dass einige Pflanzen und Tiere früher aktiv werden. Warum das so ist und welche Folgen das hat.

Baum; Pollen; Kind das die Nase schnäubt; Erde; hohe Temperatur auf dem Termometer

Ist es im Winter wärmer als sonst, blühen Pollengräser früher.

Quelle: imago images | Eifert, Jan | Westend61

🌍 Deshalb wird´s wärmer

Dass der Winter nicht mehr richtig kalt wird, liegt unter anderem am Klimawandel. Warme Winter sorgen dafür, dass Pflanzen viel früher blühen, manche sogar schon im Dezember. Wenn sie blühen, entstehen Pollen. Deshalb sind Allergiker häufig schon im Winter den Pollen ausgesetzt, statt erst im Frühjahr. Wie das genau abläuft, erfahrt ihr hier:

Pollen im Winter

Und wieso Allergien in der Stadt stärker sein können als auf dem Land.

22.12.2025 | 1:17 min

🤧 7 Tipps gegen Heuschnupfen

Wer weiß, dass er gegen bestimmte Pollen allergisch ist, kann sich gezielt schützen:

Eine junge Frau montiert Pollenschutzgitter an einem Fenster.
Wäsche Haufen
Die Greenhorns: Haare waschen mit Mehl
Auf dem Bild sieht man eine Gebäudefassade aus orangen, roten und blauen Steinen. In der Fassade ist ein geöffnetes Fenster mit 2 Flügeln, die beide komplett geöffnet sind. In dem Raum dahinter sieht man die Blätter einer großen Zimmerpflanze und eine gelbe Zimmerdecke.
Tabletten
Hyposensibilisierung: Kompliziertes Wort. Das ist eine ärztliche Behandlung, mit der euer Körper langsam an die Pollen gewöhnt wird. So soll die Allergie schwächer werden oder ganz verschwinden.

Pollenschutz am Fenster

Bittet eure Eltern, spezielle Schutzgitter an den Fenstern anzubringen. Sie verhindern, dass zum Beispiel Pollen in euer Zimmer geraten.

Quelle: IMAGO / photothek

🦔 Folgen für die Natur

Auch Tiere und Pflanzen werden vom milden Winter beeinflusst. Was das für Folgen haben kann, erfahrt ihr im Video:

Eine Collage zeigt ein Foto von einem Igel, eine Zeichnung von einer Biene, daneben ein rotes Thermometer, dahinter sind Schneeflocken und ein Fragezeichen in einer Gedankenblase zu sehen.

So können milde Temperaturen Tiere und Pflanzen im Winter verwirren.

14.12.2025 | 1:22 min

Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.

Über dieses Thema wurde bei logo! in der Sendung vom 22.12.2025 berichtet.

