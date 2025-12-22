🌍 Deshalb wird´s wärmer

Dass der Winter nicht mehr richtig kalt wird, liegt unter anderem am Klimawandel. Warme Winter sorgen dafür, dass Pflanzen viel früher blühen, manche sogar schon im Dezember. Wenn sie blühen, entstehen Pollen. Deshalb sind Allergiker häufig schon im Winter den Pollen ausgesetzt, statt erst im Frühjahr. Wie das genau abläuft, erfahrt ihr hier: