logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Pollen in der Luft:Diese Folgen hat der warme Winter
Ein warmer Winter klingt angenehm. Gleichzeitig sorgt er aber auch dafür, dass einige Pflanzen und Tiere früher aktiv werden. Warum das so ist und welche Folgen das hat.
🌍 Deshalb wird´s wärmer
Dass der Winter nicht mehr richtig kalt wird, liegt unter anderem am Klimawandel. Warme Winter sorgen dafür, dass Pflanzen viel früher blühen, manche sogar schon im Dezember. Wenn sie blühen, entstehen Pollen. Deshalb sind Allergiker häufig schon im Winter den Pollen ausgesetzt, statt erst im Frühjahr. Wie das genau abläuft, erfahrt ihr hier:
🤧 7 Tipps gegen Heuschnupfen
Wer weiß, dass er gegen bestimmte Pollen allergisch ist, kann sich gezielt schützen:
🦔 Folgen für die Natur
Auch Tiere und Pflanzen werden vom milden Winter beeinflusst. Was das für Folgen haben kann, erfahrt ihr im Video:
Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.
Über dieses Thema wurde bei logo! in der Sendung vom 22.12.2025 berichtet.