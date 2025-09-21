logo!: Der Schutz der Meere kann starten

1:35 min
Gute Nachricht für die Natur:Der Schutz der Meere kann starten
Zum allerersten Mal gibt es genug Unterstützung für den Schutz der Weltmeere! Jahrelang haben sich die Vereinten Nationen (kurz UN) immer wieder zu großen Konferenzen getroffen, um darüber zu diskutieren, wie die Hochsee, also große Teil der Weltmeere, besser geschützt werden könnte. 🌊
Was die Hochsee ist und wieso es ihr nicht gut geht, das erfahrt ihr in diesem Video:
Aus den viiielen Beratungen kam dann, vor mehr als zwei Jahren, das heraus: Das Hochseeschutz-Abkommen. Darin stehen Regeln, um die Meere und die Tiere, die in ihnen leben, besser zu schützen. Aber, damit diese Regeln auch wirklich umgesetzt werden, mussten erstmal genug Länder dem Schutzabkommen auch ganz offiziell zustimmen. Jetzt hat es geklappt: Mehr als 60 von knapp 150 Ländern haben gesagt: Ja, wir machen beim Schutz der Weltmeere mit. 🪸🐳
Dann kann es ja losgehen... Naja, nicht ganz. Die Regeln zum Schutz der Meere sollen ab Januar 2026 in Kraft treten.
