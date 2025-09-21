logo!: Der Schutz der Meere kann starten

Was die Hochsee ist und wieso es ihr nicht gut geht, das erfahrt ihr in diesem Video:

Aus den viiielen Beratungen kam dann, vor mehr als zwei Jahren, das heraus: Das Hochseeschutz-Abkommen. Darin stehen Regeln, um die Meere und die Tiere, die in ihnen leben, besser zu schützen. Aber, damit diese Regeln auch wirklich umgesetzt werden, mussten erstmal genug Länder dem Schutzabkommen auch ganz offiziell zustimmen. Jetzt hat es geklappt: Mehr als 60 von knapp 150 Ländern haben gesagt: Ja, wir machen beim Schutz der Weltmeere mit. 🪸🐳