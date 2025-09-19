logo!: Der Sommer kommt kurz zurück

1:17 min
Sandalen statt Gummistiefel:Der Sommer kommt kurz zurück
Packt die Regenjacke weg und holt die Sonnenbrille raus: Dieses Wochenende fühlt sich noch mal wie Sommer an: perfekt für Eis, Schwimmen und Spaß draußen! Was habt ihr vor?
Eigentlich war der Herbst schon da, mit Regen, Wind und grauen Wolken. Doch jetzt wird es warm! Am Freitag und Samstag gibt es in vielen Teilen Deutschlands noch einmal Sonne. Es fühlt sich an wie ein kleiner Urlaub: warm genug für T-Shirt, Eisessen und draußen Spielen.
Also: Schiebt die Gummistiefel und Regenjacken in den Schrank und holt lieber Sonnenbrillen, Sandalen und Sonnenhüte heraus!
Nach Regen und grauen Wolken zeigt sich am Wochenende wieder die Sonne und es wird nochmal richtig warm.
Sommer, aber nur kurz!
Der Sommer macht nur einen Kurzbesuch: Schon in der Nacht zum Sonntag ziehen in manchen Teilen Deutschlands Regen, Wolken und Gewitter auf. Am Sonntag wird es mit 19 bis 23 Grad dann deutlich kühler.
- Viele Freibäder öffnen ein letztes Mal für alle, die ins Wasser springen wollen.
- In manchen Regionen könnt ihr durch geöffnete Gärten spazieren und Natur entdecken.
- Viele Jahrmärkte und Feste gibt es gerade in Deutschland und dort passt Sonnenschein natürlich perfekt.
- Oder ihr genießt einfach ein leckeres Eis, fahrt eine Runde mit dem Fahrrad und spielt draußen mit Freunden.
Was macht ihr, wenn der Sommer für ein Wochenende zurückkommt, geht ihr ins Freibad, macht ihr eine Fahrradtour oder lieber ein Eis essen?
Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.
- Franzi
Mit Eis einfach chillen.🍦 Oder einfach im Garten etwas mit der Familie oder Freunde was spielen. z.B. -Wikingefschach -Fußball⚽️ Trampolin springen