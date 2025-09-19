logo!: Der Sommer kommt kurz zurück

Packt die Regenjacke weg und holt die Sonnenbrille raus: Dieses Wochenende fühlt sich noch mal wie Sommer an: perfekt für Eis, Schwimmen und Spaß draußen! Was habt ihr vor?

Der Sommer kommt kurz zurück

Doch jetzt wird es warm! Am Freitag und Samstag gibt es in vielen Teilen Deutschlands noch einmal Sonne. Es fühlt sich an wie ein kleiner Urlaub: warm genug für T-Shirt, Eisessen und draußen Spielen. Eigentlich war der Herbst schon da, mit Regen, Wind und grauen Wolken.Amgibt es in vielen Teilen Deutschlands. Es fühlt sich an wie ein kleiner Urlaub: warm genug für T-Shirt, Eisessen und draußen Spielen.

, Sandalen und Sonnenhüte heraus! Also: Schiebt die Gummistiefel und Regenjacken in den Schrank und holt lieber Sonnenbrillen heraus!

Nach Regen und grauen Wolken zeigt sich am Wochenende wieder die Sonne und es wird nochmal richtig warm. Quelle: dpa/ Henning Kaiser, Frank Hoermann/SVEN SIMON

Sommer, aber nur kurz!

Der Sommer macht nur einen Kurzbesuch: Schon in der Nacht zum Sonntag ziehen in manchen Teilen Deutschlands Regen, Wolken und Gewitter auf. Am Sonntag wird es mit 19 bis 23 Grad dann deutlich kühler.

Was könnt ihr machen? Viele Freibäder öffnen ein letztes Mal für alle, die ins Wasser springen wollen.

öffnen ein letztes Mal für alle, die ins Wasser springen wollen. In manchen Regionen könnt ihr durch geöffnete Gärten spazieren und Natur entdecken.

spazieren und Natur entdecken. Viele Jahrmärkte und Feste gibt es gerade in Deutschland und dort passt Sonnenschein natürlich perfekt.

gibt es gerade in Deutschland und dort passt Sonnenschein natürlich perfekt. Oder ihr genießt einfach ein leckeres Eis, fahrt eine Runde mit dem Fahrrad und spielt draußen mit Freunden.

Was macht ihr, wenn der Sommer für ein Wochenende zurückkommt, geht ihr ins Freibad, macht ihr eine Fahrradtour oder lieber ein Eis essen?