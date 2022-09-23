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Herbstbeginn: Drei Fakten zur dritten Jahreszeit

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Kalendarischer Herbstbeginn:Drei Fakten zum Herbst

Die Erde dreht sich im Herbst schneller? Kein Scherz! Warum das so ist, erfahrt ihr hier.

Ab heute ist er ganz offiziell da: der Herbst! Denn am 23. September 2026 ist (wie Fachleute sagen) Tag-Nacht-Gleiche - das bedeutet, dass genau heute Tag und Nacht fast gleich lang sind. Ab morgen werden dann die Tag kürzer und es wird immer früher dunkel. Zur ganz offiziellen Herbst-Begrüßung haben wir für euch ein paar spannende Fakten über den Herbst gesammelt:

Grafik: Astronomischer Herbstanfang

Hier seht ihr die Erde auf ihrer Reise um die Sonne: Die Tag-Nacht-Gleiche ist einmal im Frühjahr und einmal im Herbst.

Quelle: IMAGO / Depositphotos

Diesen Text haben Karola und Magdalena geschrieben.

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Über dieses Thema berichtete logo! in der Sendung vom 23. September 2026.