Herbstbeginn: Drei Fakten zur dritten Jahreszeit

Nämlich einmal den meteorologischen und den astronomischen Herbstanfang. Für Wetterexperten (also Meteorologen), ist jedes Jahr am gleichen Tag, nämlich am 1. September der Herbstanfang. Der astronomische Herbstanfang ist auch im September und richtet sich danach, wie Sonne und Erde zueinander stehen. Der Tag, an dem auf der Nord- und Südhalbkugel der Erde Tag und Nacht gleich lang sind, nennt man Tag-Nacht-Gleiche. Im September werden danach die Tage kürzer. Deshalb ist die Tag-Nacht-Gleich dann der astronomische Herbstanfang. So eine Tag-Nacht-Gleiche gibt es auch im Frühjahr - nach der werden die Tage dann wieder länger als die Nächte. Das ist dann der astronomische Frühlingsbeginn.