Herbstbeginn: Drei Fakten zur dritten Jahreszeit

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Kalendarischer Herbstbeginn:Drei Fakten zum Herbst
Die Erde dreht sich im Herbst schneller? Kein Scherz! Warum das so ist, erfahrt ihr hier.
Ab heute ist er ganz offiziell da: der Herbst! Denn am 23. September 2026 ist (wie Fachleute sagen) Tag-Nacht-Gleiche - das bedeutet, dass genau heute Tag und Nacht fast gleich lang sind. Ab morgen werden dann die Tag kürzer und es wird immer früher dunkel. Zur ganz offiziellen Herbst-Begrüßung haben wir für euch ein paar spannende Fakten über den Herbst gesammelt:
Diesen Text haben Karola und Magdalena geschrieben.
Mehr zum Thema Herbst
- Noch 1 Stunde da
logo!:Buntes HerbstlaubVideo1:18
logo!:Achtung: Im Herbst begegnet ihr mehr Spinnen!Video1:18
logo!:Warum Tage unterschiedlich lang sindVideo1:19
logo!:Wie Nebel entstehtVideo1:15
Über dieses Thema berichtete logo! in der Sendung vom 23. September 2026.