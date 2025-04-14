Thema: KI - Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist inzwischen fast überall. Sie hilft beim Lernen, taucht in Apps und Games auf, schreibt Texte und bearbeitet Fotos oder Videos. Erstmal ziemlich praktisch. Aber KI kann auch Probleme machen, zum Beispiel mit Deepfakes, Cybermobbing oder wenn die Fakten einfach nicht stimmen. Wenn ihr die logo!-Themenseite gecheckt habt, wisst ihr bescheid, wie die Technik funktioniert, wo sie hilft und wo ihr aufpassen müsst.