logo! - Startseite
Thema: KI - Künstliche Intelligenz

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Spinnst du? - KI - Are you nuts

logo! erklärt:Künstliche Intelligenz - Was das ist

Video1:32
  1. Ma
    Ma

    Künstliche Intelligenz:Fünf Beispiele, was sie kann

    mit Video1:29
  2. Künstliche Intelligenz - Pro und Contra

    Künstliche Intelligenz:Pro und Contra

    mit Video1:32

Probleme mit KI

  1. Junge vor dem PC, zwei Bilder, eines davon gefaket, große Lupe

    5 Tipps:Fake oder nicht Fake? So könnt ihr's erkennen

    mit Video1:34
  2. Deepfake - Grafik

    Deepfakes:Johannes checkt krasse Fälschungen

    Video1:34
  3. Quiz von klicksafe zu Deepfakes
    Quiz

    Externer Link:Quiz zu Deepfakes und Co.

  1. Mädchen mit Handy und ein grafisches Handy mit Hashtags #Hass #Gewalt #Beleidigung #Bedrohung #Cybermobbing.

    Gefahr von KI:Mehr Cybermobbing durch KI?

    mit Video2:42
  2. KI-Fehler Grafik

    Künstliche Intelligenz:Warum sie manchmal Quatsch erzählt

    Video1:33
  3. KI Strom Grafik

    logo! erklärt:Warum verbraucht KI so viel Strom und Wasser?

    Video1:26
  4. Kunst, Kreativität - KI?

    Protest von Künstlern:Kunst, Kultur ... KI?

    mit Video1:34
Die Moderatorin Teresa ist vor grünem Hintergrund zu sehen, daneben ein Handy mit Chat-Nachrichten von einem "KI-Freund"

Chatten mit KI:KI als Freund? Teresa probiert's aus

Video2:28

KI und Schule

  1. Erklärgrafik KI Hausaufgaben

    logo! erklärt:Ob KI uns dumm macht?

    Video1:38
  2. Grafik KI bei Hausaufgaben

    logo! erklärt:Hausaufgaben mit KI - gute Idee?

    Video1:30
  3. Drei Mädchen sitzen vor ihren Laptops, neben einer Deutschlandkarte und der Flagge vom Bundesland Brandenburg. Über ihnen blinkt eine Glühbirne.

    Schule in Brandenburg:So geht KI-Unterricht

    Video2:22
  4. Schüler mit einem Virtual-Reality-Headset.

    Schule in London:KI ersetzt Lehrer im Unterricht

    mit Video1:33

Diskussion bei logo! no.front

Diskussion über KI als Lehrkraft
Sendung

Soll KI Lehrkräfte ersetzen – ja oder nein?!

Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist inzwischen fast überall. Sie hilft beim Lernen, taucht in Apps und Games auf, schreibt Texte und bearbeitet Fotos oder Videos. Erstmal ziemlich praktisch. Aber KI kann auch Probleme machen, zum Beispiel mit Deepfakes, Cybermobbing oder wenn die Fakten einfach nicht stimmen. Wenn ihr die logo!-Themenseite gecheckt habt, wisst ihr bescheid, wie die Technik funktioniert, wo sie hilft und wo ihr aufpassen müsst.

