Lernen mit KI statt Lehrern – zu verrückt?

Ein Virtual-Reality-Headset ist eine spezielle Brille, die dir hilft, in eine ganz andere Welt einzutauchen. Wenn du das Headset aufsetzt, siehst du auf einmal Bilder, die dich so fühlen lassen, als wärst du irgendwo anders – zum Beispiel in einem Spiel, im Weltall oder sogar in der Vergangenheit. Du kannst dich umsehen und die Dinge um dich herum sehen, als ob du wirklich dort bist, obwohl du in Wirklichkeit einfach nur im Zimmer stehst. Es fühlt sich also an, als würdest du in eine andere Welt reisen, nur mit einer Brille auf deinem Kopf!