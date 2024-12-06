logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Schule in London:Lernen mit KI statt Lehrern – zu verrückt?
Schule ohne Lehrer – geht das wirklich? An einer Schule in London wird es jetzt ausprobiert! Dort gibt es jetzt eine besondere Klasse, in der keine Lehrer unterrichten, sondern eine künstliche Intelligenz (KI). Diese KI passt den Unterricht genau an jeden Schüler an, erkennt Stärken und Schwächen und gibt individuelle Aufgaben. Dazu nutzen die Schüler auch Virtual-Reality-Headsets, um Themen interaktiv zu erleben, wie zum Beispiel naturwissenschaftliche Experimente.
Ein Virtual-Reality-Headset ist eine spezielle Brille, die dir hilft, in eine ganz andere Welt einzutauchen. Wenn du das Headset aufsetzt, siehst du auf einmal Bilder, die dich so fühlen lassen, als wärst du irgendwo anders – zum Beispiel in einem Spiel, im Weltall oder sogar in der Vergangenheit. Du kannst dich umsehen und die Dinge um dich herum sehen, als ob du wirklich dort bist, obwohl du in Wirklichkeit einfach nur im Zimmer stehst. Es fühlt sich also an, als würdest du in eine andere Welt reisen, nur mit einer Brille auf deinem Kopf!
Lerncoaches begleiten den KI-Unterricht
Ganz allein sind die Kinder aber nicht: Drei Lerncoaches sind immer da, um zu helfen. Denn die KI kann noch nicht alles unterrichten. Fächer wie Kunst oder auch Gruppenarbeiten sind derzeit noch schwierig für die KI. Außerdem sorgen die Lerncoaches dafür, dass trotz der Technik immer noch genug Gelegenheit für den Austausch und das Miteinander bleibt. Manche Menschen finden die Idee toll, andere sagen, dass der Unterricht ohne echte Lehrer zu unpersönlich wird.
Diesen Text hat Louisa geschrieben.
Was denkt ihr? Kein Lehrer, kein Problem oder doch zu verrückt? Schreibt es uns in die Kommentare.
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
- 😇ANGEL
👎
- Liam und Chiara
Ki hat Vorteile und Nachteile sie helfen uns und schaden uns
- Mari
Das kommt mir so komisch vor
- Lotti
Ich finde es nicht so gut. Weil man dann auch nicht so viel lernt außerdem werden viele Lehrer:innen arbeitslos.