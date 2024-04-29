logo!: Mehr Cybermobbing durch KI?

Welche Gefahren lauern für Schülerinnen und Schüler in Künstlicher Intelligenz? Eine Schulleiterin aus Niedersachsen warnt vor völlig neuen Formen von Cybermobbing.

In manchen Klassenchats bei WhatsApp sind zum Beispiel schon Sprachnachrichten aufgetaucht, in denen Schülerinnen und Schüler mit gruseligen Stimmen bedroht werden. Oder gefälschte Fotos, auf denen Schülerinnen und Schüler in peinlichen Situationen zu sehen sind, die in echt so niemals passiert sind. Erstellt wurden sie mit Smartphone-Apps, die Künstliche Intelligenz nutzen.