logo!: Mehr Cybermobbing durch KI?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Mehr Cybermobbing durch KI?
Welche Gefahren lauern für Schülerinnen und Schüler in Künstlicher Intelligenz? Eine Schulleiterin aus Niedersachsen warnt vor völlig neuen Formen von Cybermobbing.
Schulleiterin beobachtet neue Formen von Cybermobbing durch KI
Quelle: Colourbox
In manchen Klassenchats bei WhatsApp sind zum Beispiel schon Sprachnachrichten aufgetaucht, in denen Schülerinnen und Schüler mit gruseligen Stimmen bedroht werden. Oder gefälschte Fotos, auf denen Schülerinnen und Schüler in peinlichen Situationen zu sehen sind, die in echt so niemals passiert sind. Erstellt wurden sie mit Smartphone-Apps, die Künstliche Intelligenz nutzen.
Künstliche Intelligenz macht es total einfach Fotos, Videos und Ton zu erstellen oder zu verfälschen - also auch für Mobber, die damit andere fertig machen. Es gibt deshalb Forderungen, dass Lehrerinnen und Lehrer in Zukunft mehr Möglichkeiten haben, Schülerinnen, Schüler und Eltern besser über Künstliche Intelligenz zu informieren.